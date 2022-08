Murió Olivia Newton-John a los 73 años, tras darle pelea por décadas al cáncer de mama

Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California. Fue su esposo, John Easterling, quien dio la triste noticia de la muerte de la actriz y cantante en sus redes sociales. La artista llevaba mucho tiempo luchando contra el cáncer de mama.

La artista australiana, que saltó a la fama mundial por su papel en el taquillero film musical “Grease”, murió dos décadas después de ser diagnosticada de cáncer de mama.

Newton-John ”falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, dijo John Easterling, en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz en redes sociales.

Olivia Newton-John y John Travolta, dos estrellas de Hollywood recordados por participar de este film.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo, que pidió que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”.

Olivia Newton-John, Sam Mendes y Elton John fueron reconocidos por la Corona británica

Olivia Newton-John: una rubia que vale oro

Olivia Newton-John trabajó por visibilizar y concientizar sobre el cáncer de mama

En 1992 Newton-John estaba preparada para otro regreso al éxito, cuando lanzó su tercera colección de grandes éxitos, y planeó su primera gira. Pero poco después del lanzamiento del álbum, le fue diagnosticado un cáncer de mama.

Luego de un largo tratamiento, Newton-John se recuperó y desde entonces se convirtió en una incansable defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud.

Era portavoz del producto Liv-Kit para el autoexamen de mamas. También es propietaria parcial de la Gaia Retreat & Spa en Byron Bay, Australia, que se anuncia como “el lugar ideal para renovar, actualizar y restaurar su mente, cuerpo y alma”.

Olivia Newton-John

En 2008, Newton-John recaudó fondos para ayudar a construir el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre en Melbourne, Australia. En 2012, después de veinte años de la detección de su cáncer, Olivia volvió a padecerlo, pero lo mantuvo en secreto.

En 2017, la actriz y cantante australiana, reveló que fue diagnosticada con un cáncer por tercera vez. Explicó que los médicos le diagnosticaron un tumor en la base de la columna vertebral, y que fue sometida a radioterapia; también dijo seguir terapias naturales y consumir aceite de cannabis para los dolores.

Olivia Newton-John: la eterna compañera de Travolta

“Sigo en tratamiento, en tratamiento natural y estoy muy bien″, declaró al canal australiano Channel Seven desde su residencia en California.

A finales de 2019 fue nombrada Dama del Imperio Británico, por su carrera artística y por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer.