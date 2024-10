Murió Nilda Sindaco, protagonista de División Palermo

Murió Nilda Sindaco, la actriz que interpretaba a Betty de la exitosa serie de Netflix División Palermo. La triste noticia la confirmó el actor y director de cine Santiago Korovsky en sus redes sociales.

Korovsky expresó: “Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho”.

La actriz murió dejando un gran vacío en en sus seres queridos.

La actriz había contado que estuvo internada en un neuropsiquiátrico: “En el (Hospital) Borda estuve un año y después estuve 10 años afuera. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el (Hospital) Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas”

“Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después de la serie. Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo”.

Había contado que durante sus distintas internaciones siempre la trataron bien, aunque señaló que tanto la sociedad como el Estado no proveen la suficiente contención. En aquel entonces, dijo que deseaba vivir de la actuación para “poder alquilar un departamento, vivir sola y tranquila”.

Nilda era actriz desde chica, estudió en el conservatorio y subió al escenario independiente y cooperativo desde sus inicios.

“Con el teatro siempre puse, nunca gané un mango”, confesó en una de las entrevistas con Revista Cítrica en el Moyano, donde pasó gran parte de su vida. Allí fue donde la conoció Santiago Korovsky. Nilda fue una de las protagonistas de su primer trabajo audiovisual: el mediometraje “Salir a Escena”, en donde se narra la historia del grupo de teatro del Moyano y su viaje a Mar del Plata.

“En el documental Salir a Escena me enfrenté por primera vez a una cámara y estuve bien. Se enciende una cámara y me olvido de todo, me pongo en personaje. No me asusta la cámara ni estoy pendiente. A mí no me gusta verme, es cierto, me veo mal. Soy mi peor crítica”, recordó Nilda en la entrevista.