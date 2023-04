Murió el cantante, actor y activista Harry Belafonte

Harry Belafonte fue un cantante, actor y activista estadounidense de origen jamaiquino. El intérprete falleció el pasado martes en su casa en el Upper West Side de Manhattan, en Estados Unidos, a los 96 años, informó la prensa local.

La causa de la muerte de la superestrella que introdujo los ritmos caribeños en la música estadounidense fue una insuficiencia cardíaca congestiva, confirmó Ken Sunshine, su vocero desde hace mucho tiempo.

FILE - El actor, cantante y activista Harry Belafonte, del documental "Sing Your Song", posa para un retrato durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, el 21 de enero de 2011. Belafonte, músico, actor y activista, murió el martes de insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Nueva York. Tenía 96 años. (Foto AP/Victoria Will, archivo)

Harry Belafonte, músico y referente

Belafonte nació en Nueva York en 1927 y creció en Jamaica antes de regresar a los Estados Unidos como adulto joven. Fue conocido por su música, que incluye éxitos como “Day-O (The Banana Boat Song)” y “Jump In The Line”, así como por su trabajo en el cine y la televisión.

Además de su carrera artística, Harry Belafonte fue un destacado activista social y político durante décadas. Luchó por los derechos civiles, la justicia social y la igualdad racial, y trabajó con líderes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. También fue un defensor de la educación y la ayuda humanitaria, y fundó organizaciones como el Fondo de Educación y Acción Cultural de Harry Belafonte y la Iniciativa de Paz de las Naciones Unidas.

Belafonte recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la música y la defensa de los derechos humanos, incluyendo el Grammy Lifetime Achievement Award, el Kennedy Center Honor y el Premio Nacional de las Artes. También fue reconocido por su labor humanitaria y su compromiso con la paz, y recibió el Premio Internacional de la Paz de la UNESCO y la Medalla de la Libertad del Presidente de los Estados Unidos.

Harry Belafonte es considerado una de las figuras más influyentes de la música y los derechos civiles en los Estados Unidos y en todo el mundo. Su música y su activismo han inspirado a generaciones de artistas y activistas, y su legado continurá.