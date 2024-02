Mark Ruffalo recibió su estrella en Hollywood y lo compartió con Jennifer Garner

Tener una estrella en el Paseo de la fama en Hollywood es un evento muy importante para cualquier artista de ese sector. Hace varias semanas, Willem Dafoe lloró en su momento y esta vez lo hizo su compañero Mark Ruffalo.

El emotivo momento de Mark Ruffalo en Hollywood. / Gentileza

En la jornada del jueves, se llevó a cabo una nueva celebrarción para entregar esta nueva estrella a un actor que tiene los mejores recuerdos en el cine y que todo el mundo conoce. Con personajes como el de Hulk, Ruffalo será recordado por los siglos de los siglos.

El actor de 56 años ha ganado reconocimiento en la última etapa de su carrera al formar parte del universo de superhéroes de Marvel, interpretando a Hulk en las películas de ‘The Avengers’. Sin embargo, la versatilidad de su trayectoria le ha valido tres nominaciones al Óscar por filmes como ‘Spotlight’ o ‘Foxcatcher’.

En la actualidad, el actor está siendo destacado por su interpretación como Duncan Wedderburn en la última película del director griego Yorgos Lanthimos, ‘Poor Things’.

Las palabras de Mark Ruffalo y su momento con Jennifer Garner

Una vez con su estrella destapada en el suelo, Ruffalo quiso expresarse frente a todas aquellas personas que estaban presentes en este momento tan icónico para el artista. “Llegué aquí a los dieciocho años y creí en mi sueño de la única forma en la que alguien con dieciocho años puede hacerlo”, recordó el Ruffalo.

A modo de agradecimiento, el actor le habló tanto a sus fans como a todos aquellos que alguna vez conformaron un elenco junto a él en su extensa carrera. “Básicamente ustedes son los que nos pagan por hacer esto”, mencionó.

Por otro lado, junto a él estuvo Jennifer Garner quien lo acompañó en ese momento porque Laura Dem no pudo asistir por haberse contagiago de Covid-19. Teniendo en cuenta que no fue la primera elegida para estar ahí, Garner dijo: “Sé que todos lo están pensando, pero seré yo quien lo diga, ¿por qué no fui la primera en ser considerada desde el principio? Yo fui la que inició la era de las comedias románticas de Mark”.

Tomando esto como base, la hermosa actriz añadió: “Trabajar con Mark es amarlo, no me importa lo que digan los demás”. Para terminar, ambos se abrazaron frente a la estrella y rememoraron la épica escena de “Si tuviera 30″ en la que bailan Thriller de Michael Jackson.