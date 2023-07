Mario Massaccesi sorprendió al contar que le fueron infiel y cómo descubrió todo: “No creo en el amor”

Mario Massaccesi durante la finalización de la emisión de su programa TN Central y mientras daba el pase con a su colega Diego Sehinkman, habló de uno de sus días más triste de la vida. El presentador contó que descubrió una infidelidad en el año 2005.

El reconocido periodista siempre se ha caracterizado por mantener privada su vida. A menudo suele evitar hablar de su intimidad y esquiva preguntas sobre sus relaciones. Recientemente, decidió hablar a corazón abierto y contó un momento que el consideró muy triste en su vida.

Mientras charlaba con su colega Diego Sehinkman, Massaccesi comenzó su relato donde contó que le fueron infiel en el año 2005. Aclaró que él ya sospechaba y que decidió verificar si realmente era verdad el hecho. “No sabés el quilombo que se armó. Me quedé esperando hasta que terminaran de hacer la cosa chancha”.

Posteriormente, continuó con los detalles: “Yo sabía que había algo raro. Entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y entonces ví que alguien que no era yo tocó timbre, se asomaron, se tiraron (por la ventana) la media con la llave y la persona entró”.

Luego, el conductor contó que se considera investigador y que se quedó en la puerta para esperar qué pasaba y así comprobar que lo que vivió, era cierto. Después de chequear que le fueron infiel, Mario detalló: “Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces”.

Para finalizar y en respuesta a su colega al argumento de que la intuición puede fallar, Mario Massaccesi agregó: “Si tenés la firme convicción y además la podés comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa, es real”.

Mario Massaccesi. / Especial Buen Vivir

El día que Mario Massaccesi se negó a responderle a Mirtha Legrand a una pregunta privada

Durante una emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, Mirtha Legrand realizó una pregunta incómoda a Mario Massaccesi, luego que él contara anteriormente que sufrió un hecho traumático durante su niñez. En respuesta a la pregunta de “¿Fuiste violado?” por parte de la diva, el conductor le respondió: “No lo voy a decir. Fue mucho más que eso”.

Posteriormente Massaccesi contó que no tuvo problemas con la famosa actriz y que, pese a los llamados por parte de los diferentes medios, no contará esa intimidad. “Hay un límite de protección con uno mismo. Salvo que uno tenga ganas de contarlo”, finalizó.

Seguí leyendo