Luciana Salazar confesó que su hija de 6 años toma suplementos dietarios y estalló la polémica

Luciana Salazar confesó que su hija Matilda, de 6 años, toma suplementos dietarios mediante un video en sus redes sociales. La publicación despertó las críticas de los usuarios y las opiniones de los especialistas acerca del tema.

“Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Acá tenemos la de Matu. ¿Ya agarraste las de la mañana? Son tres. Nos queda una más a la tarde, dos más tarde y una más a la noche. O sea, cuatro más. Mamá ahora arranca con las de la mañana que son bastantes”, relató la modelo en el video que subió a su cuenta de Instagram.

La publicación provocó el cuestionamiento de los especialistas médicos, quienes afirmaron que, además de Matilda, no es necesario que una niña con la posibilidad de seguir una dieta saludable y equilibrada use esos complementos.

Según Salazar, la niña sigue una dieta pescetariana, lo que significa que evitan carnes de pollo, cerdo o vaca, pero consumen pescado, considerado por los expertos como una opción muy saludable.

“Ella no come carnes rojas desde chiquita, porque no le gustaba, y obvio que uno completa su alimentación con suplementos básicos para toda la energía que ella gasta por día”, explicó la mediática.

“Es una nena que tiene muchísima actividad física, mucho desgaste. Va al colegio doble turno y encima hace actividades extracurriculares”, expresó.

El nutricionista Alberto Cormillot comentó a LA NACION que no es recomendable transmitirle a un niño que una alimentación adecuada no es suficiente.

“Por un lado, sostengo que con una dieta equilibrada un niño sano no requiere suplementos. Pero acá el tema central es que se le enseña a un niño que debe tomar pastillas para completar su dieta. Aunque también hay vitaminas, como la A y la D, que pueden dar malos resultados porque se pueden quedar en el cuerpo y generar complicaciones”, detalló Cormillot.

El especialista añadió que, al analizar a los argentinos, es común encontrar deficiencias de hierro o vitaminas, pero los suplementos deben ser prescritos sólo para casos específicos. “No se pueden distribuir suplementos de manera indiscriminada”, enfatizó.

Por su parte, Celeste Celano, jefa de pediatría del Sanatorio Modelo de Caseros y con formación en nutrición infantil, sostiene que la alimentación debe ser manejada con conciencia.

“Los niños deben aprender desde chicos que los nutrientes deben ser consumidos a través de los alimentos. Y cuando digo alimentos, no digo comestibles, digo alimentos, es decir, aquellas fuentes nutritivas que nos traen los aminoácidos, las grasas saludables, los hidratos de carbono, las proteínas, los nutrientes como las vitaminas, los minerales. Todo eso nosotros lo encontramos en la comida real”, enumeró.

De acuerdo con Salazar, el pediatra de Matilda aprobó el uso de los suplementos dietarios que la modelo mostró en sus redes sociales. “Claro que el pediatra respalda esto”, respondió a las críticas que recibió.