Los cinco temas de sexo más consultados por los mendocinos durante 2023

Fin de año no sería fin de año si no se hicieran balances y, como en este caso, un ranking de los temas de esta columna más leídos por los mendocinos durante el 2023. Por este motivo, hicimos un relevamiento y, de los 24 tópicos tratados este año, presentamos un repaso de los cinco que resultaron más interesantes y los presentamos en forma creciente.

-El uso recreativo del viagra ¿Es seguro y efectivo?

En el quinto lugar se encuentra el uso del Sildenafil, la droga que en principio se estudiaba para tratar afecciones cardíacas y por pura serendipia se convirtió en el genio de la lámpara para muchos hombres que veían menguar su potencia sexual sin remedio.

El tema de la columna trataba específicamente el uso recreativo, ya que el consumo por parte de hombres cada vez más jóvenes aumentó significativamente en los últimos años, pese a las advertencias médicas al respecto.

Cuando un hombre sano toma viagra, el medicamento actúa sobre el sistema vascular del cuerpo, dilatando los vasos sanguíneos y aumentando el flujo de sangre hacia el pene. Esto produce una erección más fuerte y duradera, lo que puede mejorar la experiencia sexual. El efecto del viagra puede durar hasta cuatro horas después de la toma.

Sin embargo, el uso recreativo del viagra puede tener un efecto psicológico negativo creando una presión innecesaria para rendir y durar más tiempo, en lugar de centrarse en el placer mutuo y la intimidad en la relación.

Esto, sin mencionar que puede provocar dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, náuseas y pérdida de audición o visión.

-Menos es más: Pequeños trucos para lograr placer más intenso

En cuarto lugar se encuentra este pequeño compendio de trucos simples que pueden lograr una gran diferencia al momento del sexo.

Uno de ellos implica ubicarse en un lugar blando, como la cama o un sillón grande, y colocar almohadas debajo de la pelvis de la mujer o elevar la zona de la cadera con las manos para que de esa forma el roce hacia la zona erógena femenina sea intenso.

En esta posición además, la persona penetrada puede apretar las piernas para darle mayor sensación de placer al hombre.

El otro truco consiste en buscar un lugar duro (como una mesa) y que la persona que va a ser penetrada se acueste boca arriba cruzando las piernas sobre sí misma.

-Agrandadores de pene ¿funcionan o fracasan?

El tercer lugar para los temas más leídos tiene que ver con esta estrategia muy publicitada pero que muchas veces genera incredulidad en los posibles compradores, sobre todo cuando la ciencia explica en qué casos sí funciona y adviertie de sus posibles consecuencias negativas.

Además, no hay suficiente evidencia científica que respalde el uso de estos métodos no quirúrgicos para agrandar el pene y ninguna organización médica confiable avala la cirugía de pene por motivos puramente estéticos.

Lo cierto es que las empresas ofrecen muchos tipos de tratamientos no quirúrgicos para agrandar el pene. “Suelen publicitarlos con avisos que parecen serios e incluyen pruebas de investigadores científicos”, analiza el portal de la Clínica Mayo, y agrega: “Si miras con detenimiento, verás que las afirmaciones de su seguridad y sus buenos resultados no están comprobadas. Y estos productos pueden contener ingredientes peligrosos que no figuran en la etiqueta”, asegura.

Otro método es el tensor alargador, sin embargo dos estudios diferentes, uno de 2009 y otro de 2011, descubrieron que los voluntarios que se sometieron al método del tensor alargador vieron un aumento de longitud promedio de dos tercios de pulgada, lo que equivale a más de un centímetro y medio. Pero había un problema; las ganancias implicaban tener el pene estirado como un chicle hasta nueve horas al día durante un período de tres meses.

-Qué es el Punto A y cuáles son las otras letras del mapa sexual de la mujer

Sin dudas este fue un tema que concitó el interés de muchos hombres y mujeres que buscan mejorar su sexualidad descubriendo puntos erógenos desconocidos.

El Punto G es el más conocido, pero por si alguien se pierde en el mapa, les recordamos que se encuentra en la cara anterior de la vagina, cercano a la uretra. Aunque no se trata de un “punto” sino de una zona de tejido erógeno.

El Punto U se refiere a la zona que rodea la uretra y que también es excitable ideal para estimular durante los juegos previos al coito.

El Punto K es conocido desde la antigüedad por el hinduismo y se lo denomina como Kundalini. Es el área situada justo alrededor de la base de la columna vertebral, donde el plexo sacro está dotado de muchas terminaciones nerviosas que también se cruzan con los genitales.

El Punto A se localiza a unos 7,5 centímetros de los labios vaginales, ubicado en la parte más interna de la vagina que se encuentra cerca de la vejiga. Teóricamente, es una zona propicia para producir rápidamente el orgasmo y la eyaculación femenina, aunque los especialistas advierten que no es tan fácil encontrarlo.

-Sexo Oral: qué es lo que más disfrutan las mujeres

Sin dudas este tema se llevó todas las lecturas. Fue publicado el 6 de septiembre (6/9), cuando se celebra el Día Internacional del Sexo Oral.

Uno de los datos más celebrados por los lectores fue que la genitalidad femenina es “fácilmente aturdible” con lo cual, es imperioso que el hombre sepa refrenar un poco la exaltación del momento en favor de la delicada sensibilidad de la mujer.

Comenzar con sexo oral como una forma de hacer “la previa” es demasiado intenso y suele ser tan contraproducente que la mayoría de las mujeres no lo disfruta, sino que lo padece.

Otro dato importante es ir desde afuera hacia adentro en la zona de los genitales, besar suavemente o pasar la lengua primero por los labios exteriores muy lento, sintiendo cuáles son las reacciones de la mujer. No se trata de chupar, lamer o mordisquear.

Entre las técnicas se destacan: El bordeo, el humming, el ABC, el chasquido y el rulito, todas detalladas en la nota publicada el día mencionado.