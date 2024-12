Los 15 nuevos chats que Wanda Nara publicó con Icardi: “Compararte con la China que es una moncha...”

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando en intensidad, con cada episodio sumando más tensión. Esta vez, la conductora de Bake Off Famosos filtró 15 capturas de pantalla de conversaciones privadas con su exmarido, dejando en evidencia que la relación no es de simples ex, sino una batalla personal en la que no parecen existir límites. Por encima de la Justicia, bozales legales y la estabilidad emocional de sus hijas, Francesca e Isabella, la exposición mediática continúa.

Fiel a su estilo, Wanda utilizó sus redes sociales para mostrar lo que considera pruebas de la situación. Desde Chile, donde acompaña a L-Gante en su gira, la empresaria no dudó en exponer mensajes que revelan el tono fluctuante de las conversaciones con Icardi. ”Ya tocamos fondo con todo. Hoy podemos empezar desde otro lado, con cosas mejores y con toda la paz del mundo”, escribió en tono conciliador.

Sin embargo, ese aparente intento de reconciliación se diluyó rápidamente. En los mensajes, ambos comenzaron a intercambiar reproches y acusaciones contundentes. Icardi, visiblemente afectado por la relación de Wanda con L-Gante, disparó: ”¿Querés que espere hasta que te cague tu novio y ahí vengas a decirme y dar lástima?”.

Los chats que expuso Wanda Nara con Mauro Icardi.

L-Gante y La China Suárez no quedaron afuera de la conversación

Por su parte, Wanda mantuvo una postura firme y le exigió que se hiciera cargo de sus responsabilidades económicas. ”Necesito que me devuelvas la plata que gasté y gasto en los nenes hace seis meses”, respondió, dejando en claro que no está dispuesta a negociar aspectos fundamentales como el bienestar de sus hijos.

En otro momento de las conversaciones, Icardi intentó apelar a los sentimientos, pidiendo una nueva oportunidad: ”Quiero que me acompañes en mi lesión. Necesito todo el amor del mundo. Danos esa oportunidad, tenemos todo el tiempo del mundo para empezar bien todo”. Sin embargo, Wanda marcó distancia: ”Yo me separé hace rato porque se terminó el respeto”.

La tensión continuó creciendo con frases cada vez más duras. El futbolista lanzó fuertes críticas contra L-Gante, asegurando: ”El que está con vos es un drogadicto, mujeriego y putañero… No te das cuenta de que te usan para todo”. Además, agregó: ”¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana”. Wanda, lejos de quedarse callada, dejó claro que su decisión es firme: ”Si esta relación se termina también, me voy a separar”.

Otro de los mensajes más impactantes de Icardi incluyó un ataque hacia la China Suárez, involucrándola nuevamente en la disputa: ”Es increíble perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, todo por esta guerra innecesaria contra mí. Comparte con la China, que es una moncha de mier…, ¡y encima lo que más bronca me da es que ella queda bien y vos como la pel…, ¡es inexplicable todo!”.

