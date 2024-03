Lo que no sabías sobre “La Pasión de Cristo”: curiosidades y perlitas del rodaje

La Semana Santa y el mundo cinéfilo se unen en una sola producción cada año: La Pasión de Cristo. La mega producción de Mel Gibson es de las más reconocidas en el mundo y es el clásico que se revive cada Viernes Santo.

A pesar de que existen pocas personas en el mundo que no la hayan visto, todos creen conocerla en detalle porque alguna vez la vieron. Sin embargo, las perlitas del rodaje no se dan a conocer siempre que se lleva a cabo la grabación de alguna película, y esta cinta no es la excepción.

En esta nota te contamos todo aquello que vivieron los productores, el director y el gran elenco que conformó una de las películas más legendarias de la historia del cine. Desde las escenas más complicadas, hasta costumbres que se conformaron en torno a la misma.

Curiosidades cinéfilas de “La Pasión de Cristo”

La película dura 126 minutos. Además de Jim Caviezel como Jesús, en el elenco figuran Maia Morgenstern (Virgen María), Monica Bellucci (María Magdalena), Francesco DeVito (Simón Pedro), Hristo Jivkov (Juan), Rosalinda Celentano (Satanás) y Hristo Shopov (Poncio Pilatos).

- En Israel la película nunca fue estrenada por lo duro y profundo de sus escenas. Por otro lado, en Francia se distribuirá en Francia a través de una productora musulmana.

- Las escenas con la cruz a las espaldas de Jesús fueron muy complicadas. Caviezel se dislocó el hombro y soportó numerosos cortes, aún así lo consideró necesario para que el sufrimiento fuese auténtico. En cuanto a la crucifixión, se usaron más de 30 litros de líquido rojo para simular la sangre.

- En los días previos al estreno de la película, el actor principal acudió por el apoyo del Papa y recibió la bendición correspondiente. Además, cada día que se realizaba un rodaje, un sacerdote daba una misa a Mel Gibson y todo el elenco.

- Toda la película fue grabada en la ciudad Matera (Italia). Esta zona es uno de los centros turísticos más importantes del país e incluso ofrecen tours que siguen todo lo que se realizó para la película.

Matera, Italia.

- Para poder rodar unas escenas particulares, Caviziel tuvo que aprender latín y arameo. Asimismo, un detalle particular es qu cuando comenzó el rodaje tenía 33 años al igual que Jesucristo cuando murió.

Jim Caviezel.

- En algunas partes del mundo murieron personas en la proyección del film cuando estrenó. En Norteamérica fue una mujer, en Brasil un pastor presbiteriano y una anciana de Venezuela.