Llega “El mecanismo Alaska”, la obra que es suceso en el teatro porteño: cuándo y dónde será la función

Por primera vez desde su estreno, la comedia dramática “El Mecanismo de Alaska” se presentará en una provincia fuera de Buenos Aires.

La obra escrita, dirigida y protagonizada por la compañía Los Pipis, creada por los actores Federico Lehmann y Matias Milanese se presentará el próximo sábado 20 de abril, en una única función en el teatro Mendoza.

La historia pensada para un público joven y adulto llega a la provincia, luego de una gira por España y recibir excelentes críticas en sus dos temporadas en la escena alternativa porteña, con funciones en Timbre 4, entre otros escenarios. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La obra se presentará en el teatro Mendoza.

UNA HISTORIA DE AMOR AL TEATRO Y LA VIDA

Entre lo autorreferencial y las inquietudes que los interpelaban a ambos, los actores Federico Lehmann y Matias Milanese pensaron en un relato que encierra varios tópicos como el amor, el oficio, la descendencia, los vínculos y el hecho creativo.

Así surge “El Mecanismo de Alaska”, una comedia dramática que traza la historia de dos jóvenes estudiantes se encuentran en la Universidad Nacional de las Artes, se enamoran en un debate pasional, adoptan una gata que encuentran en un teatro a la que se comprometen en cuidar. Este es el punto de partida para esta obra que pretende descendencia, donde el mecanismo de la historia es puesto en marcha y también traicionado.

Como la coalición de dos cometas, una chispa multicolor, el origen de la ficción, el cauce de la pasión para abandonar el mundo habiendo dejado algo. Un reflejo de expresión como el ronroneo de un gato, que le pasa en el cuerpo y no lo puede evitar.

La obra es la última producción de la compañía Los Pipis, que resultó ganadora del premio del Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad 2021, y debutó en la sala Timbre 4 con funciones agotadas.

“Fue una necesidad en ese momento con Matías, porque pasamos casi toda la nueva juventud juntos. Y todas las formas en las que pensamos el teatro y las herramientas que adquirimos corresponden al momento de nuestras vidas. Y dentro de lo que es la escena en Buenos Aires siempre se apunta a obras más clásicas, entonces había mucha potencia en esas inquietudes. Y de ahí surge la necesidad de abarcar a ese público”, comenta el cordobés Federico Lehmann, quien escribió la obra y la interpreta, sobre la elección de montar una puesta que sea para el público joven.

En coincidencia con la historia de Federico y Matías (ambos actores y pareja), la obra a partir de un vínculo desgrana distintos tópicos que llevan a una puesta enérgica, con matices en su formas y estéticas escénicas.

Interpretada por Federico Lehmann, Camila Marino Alfonsín y Matias Milanese, la producción se presentó en distintas salas de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Madrid y Barcelona, y la función en Mendoza será la puebra de fuego para el elenco que busca federalizar sus propuestas.

“Queríamos hacer una obra que indagara temas que nos parecían cercanos e importantes, y que tal vez no veíamos en la cartelera en ese momento. Y nos faltaba algo de lo propio, de lo que nos conmueve; desde la sexualidad no heterosexual, una manera de formar una familia no estipulada. Y de todo ese conjunto de decisiones le termina hablando a una generación”, apunta Matías sobre la génesis de la obra.

A lo largo de su tránsito, la dramaturgia no sufrió modificaciones, pero la experiencia siempre es diferente. La historia rompe esa cuarta pared con el espectador, para sostener una vivencia directa y cercana que profundiza aún más el aquí y ahora del teatro.

“No sufrió cambios en la dramaturgia. De hecho cuando estuvimos en España había algunas cuestiones en lunfardo que decidimos no cambiar, como una decisión de mostrar lo propio, nuestra historia tal cual es. La obra tiene una revisión como jóvenes gays que nos marcaron en la televisión argentina, entonces da cuenta que la obra es muy orgullosamente argentina. Lo que si se modifica en cada función, porque dialoga con el público de manera explícita. Sí tiene que estar actualizando la obra en la forma en que se dice el texto y la energía que se maneja con el público, con el que rompemos la cuarta pared. Y nos gusta atravesar ese cambio de acuerdo a la circunstancias con el público”, detalla Matías Milanese.

Dentro de la historia, hay un paralelismo entre lo que atraviesan los personajes y ese amor como vínculo, pero también su pasión por el teatro y el hecho artístico, lo que permite el diálogo interno con distintas estética, haciéndola diversa en todos sus aspectos.

“La obra juega con ese paralelismo de dejar al mundo una descendencia, y también el arte, dejar una obra. Y a partir de ahí surgieron otros tópicos como la representación, y la representación de una pareja gay que busca formar una familia. Y la forma de representar la obra tenía que estar representada por toda esa diversidad que tiene el teatro para representarse”.

La búsqueda inherente en conquistar a un público joven lo lograron a lo largo de su tránsito. El público hizo de la obra un verdadero fenómeno del under porteño, vista por adolescente, jóvenes y adultos.

“Nos sorprendimos muchísimo con la respuesta del público. Más allá que teníamos un público fiel, fue una suerte de bisagra, con ese público que busca salir conmovido e inspirado para crear y contar algo propio. Pero además la obra interactúa con muchas edades, formas de vincularse y esa es parte de la devolución. Incluso nos pasó que la obra resultó ser un canal para que los jóvenes dialoguen con otras generaciones, es algo hermoso”, cuenta Federico.

PARA AGENDAR: EL MECANISMO DE ALASKA EN MENDOZA

La obra “El Mecanismo de Alaska” de la compañía Los Pipis llega a la provincia. Se presentará por primera vez, el sábado 20 de abril, a las 21 horas, en el teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar. Promoción exclusiva 2x1 en entradas, para socios de Los Andes Pass a través de la web.