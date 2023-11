Lionel Messi cambió tras mucho tiempo su foto de perfil: cuál tenía anteriormente

No hace falta aclarar que Lionel Messi es de las figuras internacionales que más cuida su imagen. Así como no comenta nada en Instagram para no generar polémica, no se expresa políticamente, ni siquiera deja que los periodistas le pregunten sobre su intimidad, también se sabe cómo reacciona con las fotos.

Más de una vez se ha visto a famosas o fanáticas sacándose una foto con el 10 argentino y este no las abraza ni toca por respeto a Anto Roccuzzo. Pero en esta oportunidad un cambio en sus redes llamó la atención.

Esta era la foto de Leo Messi en Instagram antes de la actual.

Desde que Leo Messi se abrió su cuenta oficial de Instagram, en 2013, siempre tuvo de perfil una foto familiar junto a Antonela Roccuzzo (la primera fue una de su rostro y una camiseta de la selección, pero duro poco) y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Sin embargo, en las últimas horas, decidió quitarla y priorizarse.

Cabe recordar que la foto que poseía Messi en su cuenta de la red social de la camarita era de hace varios años atrás, ya que Ciro tiene 5 años y en dicha imagen era apenas un bebé, como así también sus hermanos que se veían muy pequeños.

La postal fue tomada en el living de la casa que compartían en España cuando Messi jugaba en el Barcelona y al parecer, buscó actualizarla como cualquier otro internauta.

Este movimiento en las redes de Lio Messi llamó la atención de sus más de 492 millones de seguidores, aunque los fanáticos del fútbol celebraron que elija una tan personal como fue obtener su octavo balón de oro, que quizás, para lamento de los fans, pueda ser el último.

A su vez, esta es la primera vez que Messi pone de perfil una foto priorizándose y con alguno de sus decenas de reconocimientos como deportista.

