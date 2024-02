Lidera el Top 10 de NETFLIX, tiene giros inesperados y cuenta una historia de amor tóxica

Empezó un nuevo mes y Netflix no para de generar más contenido y sumarlo a la plataforma. Cuando se trata de producciones propias, la gran N roj impacta a todos y esta vez lo hace con un documental.

Desde hace varias horas, en el Top 10 de Netflix se encuentra una película que lo lidera y parece ser consumido por miles de sus usuarios. Se trata de “Amor, acoso, asesinato”, el documental que cuenta la historia de un triángulo amoroso que se caracteriza por la toxicidad y los celos desmedidos.

“Love, Stalk, Kill” (su nombre en inglés) es dirigida por Sam Hobkinson, conocido por su trabajo en “Fear City: New York vs The Mafia”. La trama se basa en un crimen real impulsado por los celos extremos en un triángulo amoroso entre Dave Kroupa y el asesinato de su interés amoroso a manos de su exnovia.

Dave Kroupa también experimentó una terrible pesadilla como resultado de este caso que combinó celos, engaño digital y homicidio. La película explora cómo Liz Golyar llevó a cabo el crimen, presentando testimonios tanto de Kroupa como de los oficiales que estuvieron involucrados en el caso.

Producido por Curious Films, este documental promete proporcionar una reconstrucción emotiva de los eventos mediante entrevistas con los protagonistas del caso, recreaciones vívidas y un análisis detallado de cómo el acoso digital y los celos pueden desencadenar tragedias.

Qué cuenta la sinopsis de “Amor, acoso, asesinato”

Amor, acoso, asesinato tiene 1 hora y 30 minutos de duración y ya está disponible en la plataforma. Llegó a la misma el viernes 9 de febrero y ya es la elegida en el mes por los usuarios.

En su sinopsis, expresa: Recién salido de un largo compromiso, Dave buscaba revitalizar su vida amorosa y se sumergió en el mundo del dating online, donde Liz y Cari, dos madres solteras encantadoras, capturaron su atención. Ambas, a su manera, lo ayudaron a dejar atrás su reclusión, ofreciéndole a este dedicado padre y trabajador la posibilidad de una nueva aventura.

Lo que comenzó como una búsqueda de diversión y una nueva oportunidad, evolucionó hacia un complejo triángulo amoroso que terminó amenazando la seguridad de Dave y de su entorno cercano.

Tráiler de Amor, acoso, asesinato