Las películas más vistas de HBO en Argentina para hoy

¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Hoy queremos hablarles sobre una tendencia que está arrasando en el mundo del entretenimiento: el streaming. Y es que, en estos tiempos, no hay nada mejor que disfrutar de los mejores contenidos desde la comodidad de nuestro hogar. ¿No les parece?



Si sos de los que invierten su tiempo de ocio en ver las mejores películas y series, entonces tenés que conocer HBO. Esta plataforma de streaming se ha convertido en la favorita de muchos espectadores y no es para menos. Con su amplio catálogo de películas y series de alta calidad, HBO nos brinda horas y horas de diversión asegurada.



Y para que no te pierdas ni un solo estreno o éxito del momento, te invitamos a que mires el ranking de lo más visto de películas en HBO este día en Argentina. ¡Te aseguramos que te sorprenderás con las opciones que encontrarás! Desde los últimos estrenos de Hollywood hasta clásicos del cine, hay algo para todos los gustos.



Así que ya sabés, si querés disfrutar de los mejores contenidos en streaming, HBO es tu mejor opción. No te quedes afuera y descubre qué películas están arrasando en Argentina. ¡Prepará las palomitas y a disfrutar del mejor cine desde tu casa!

Top 10 películas de Argentina

1.- La piel que habito

Desde que su mujer murió quemada en un accidente de coche, el Dr.Ledgard (Antonio Banderas), eminente cirujano plástico, se interesa por la creación de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Doce años después consigue cultivarla en su laboratorio, aprovechando los avances de la terapia celular. Para ello no dudará en traspasar una puerta hasta ahora terminantemente vedada: la transgénesis con seres humanos. Pero ese no será el único crimen que cometerá..

2.- Halloween: El final

Cuatro años después de los eventos de Halloween en 2018, Laurie ha decidido liberarse del miedo y la ira y abrazar la vida. Pero cuando un joven es acusado de matar a un niño que estaba cuidando, se enciende una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas.

3.- Polaroid

Basada en el cortometraje ganador en el Festival internacional de cine fantástico de Torremolinos. Una adolescente solitaria, Bird Fitcher, se tropieza con una antigua Polaroid y pronto descubre que la cámara alberga un terrible secreto: cualquiera que se toma una fotografía con ella, tiene un final trágico y violento. Ella y sus amigos deben sobrevivir una noche para resolver el misterio de la cámara "embrujada".

4.- Flipped

Corre el año 1957. Juli y Bryce, dos niños de siete años aparentemente muy distintos, son vecinos y compañeros de clase. Juli se enamora de Bryce, pero él no siente lo mismo y durante seis años tratará de evitarla. Cuando, en 1963, siendo ya adolescentes, van a la escuela secundaria, las cosas cambian: Bryce empieza a mirar a Juli con otros ojos.

5.- Sólo los tontos se enamoran

Alex Whitman es un ejecutivo de Manhattan que es destinado a Las Vegas para supervisar la construcción de un local nocturno. Allí conoce a Isabel, una joven de origen mexicano con la que pasa una noche. Tres meses después, el destino vuelve a unirles y Alex descubre que Isabel está embarazada.

6.- La invitación

Una joven es cortejada y deslumbrada solo para descubrir que una conspiración gótica está en marcha.

7.- Posesión infernal: El despertar

Historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de carne, empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar. Secuela de la trilgía original de 'Evil Dead'.

8.- Expediente Warren: El caso Enfield

Secuela de la exitosa 'Expediente Warren' (2013), que lleva de nuevo a la pantalla otro caso real de los expedientes de los renombrados demonólogos Ed y Lorraine Warren. En este caso ambos viajarán al norte de Londres para ayudar a una madre soltera que tiene a su cargo cuatro hijos y que vive sola con ellos en una casa plagada de espíritus malignos.

9.- Bitelchús

¿Qué debería hacer una pareja de fantasmas yupis si su estrafalario hogar de Nueva Inglaterra se llenara de elegantes visitantes neoyorquinos? Pedir ayuda a un exorcista para aterrar a los intrusos con el fin de que abandonen la casa. ¿El resultado? Una de las más grandes, sorprendentes y sobrenaturales películas jamás filmada. Bitelchus (Michael Keaton) es una criatura de ultratumba repugnante y terrorífica, un fenómeno asustando y bromeando que se gira y se transforma en grotescas formas, traga insectos y no puede dejar a las mujeres (vivas o muertas) en paz.

10.- Mamá para rato

Cosas de mamá mexicana: regresar del más allá para ayudar a sus hijitos. Por eso el día de muertos decide visitarlos y al ver que no han prosperado mucho desde su partida, se queda para ayudarlos desde el mundo de los muertos.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y desde entonces se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. Sus producciones más famosas incluyen series como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld", que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas producciones se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Con tramas complejas, personajes memorables y una cuidada producción, las series de HBO logran transportar a los espectadores a mundos fascinantes y adictivos. Además, la plataforma también ofrece una amplia variedad de películas, documentales y programas de comedia, que garantizan horas de entretenimiento para todos los gustos. Los contenidos de HBO no solo entretienen, sino que también generan conversación y debate. Muchas de sus series se han convertido en fenómenos culturales, generando teorías, análisis y discusiones en redes sociales y foros de internet. Además, la plataforma se destaca por su apuesta por la diversidad y la inclusión, ofreciendo historias que representan a diferentes comunidades y rompen estereotipos. En resumen, HBO es una plataforma de streaming que ha logrado conquistar a millones de usuarios gracias a sus producciones de alta calidad. Con series como "Game of Thrones" y "The Sopranos", ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Sus contenidos no solo entretienen, sino que también generan conversación y reflexión, convirtiéndose en un referente en la industria del entretenimiento