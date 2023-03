Lali Espósito, la “diva soñada” que cosecha éxitos y se consagra como número uno en el género pop argentino

Este lunes 6 de marzo, la segunda repetición de la Fiesta de la Vendimia será una fiesta total. Como invitada de lujo, Lali Espósito llegará a deslumbrar sobre el escenario del Teatro Frank Romero Day con parte de lo que es el show de la gira Disciplina. Indudablemente, miles y miles de fanáticos esperan por encontrarse con la ídola musical para verla fundirse con la mística vendimial de Mendoza.

Lali Espósito en Disciplina Tour.

En épocas de plataformas, números y puras reproducciones, la famosa cantante se postula en los primeros puestos dentro de lo que es el género pop y cosecha éxitos cada vez que lanza una nueva canción. Más allá de esto, Lali creció y se educó en un mundo completamente diferente: la televisión y el teatro.

En el inicio de su carrera fue Cris Morena quien depositó la semilla de la esperanza e ilusión, y apostó absolutamente al talento que solo ella supo explotar. De casualidad pero con todas las ganas de cambiar su vida, en 2003 Lali llegó a un casting que terminó por darle un lugar dentro del elenco de “Rincón de Luz”. Desde ese día, nada volvió a ser lo mismo.

Lali Espósito en "Rincón de Luz".

“Floricienta”, “Chiquititas sin fin”, “Dulce Amor”, “Cuando me sonreís” y “Solamente vos” son solo algunos de los tantos programas que la tuvieron dentro de talentosos elencos. En el año 2007, encarnó a Mar, uno de los personajes más recordados en su historia, quien era parte del grupo protagonista de “Casi Ángeles”. Gracias a esta telenovela, Mariana fue reconocida en varios países del mundo desde donde esperan cada año por la llegada de sus nuevos discos y tours. Lo mismo ocurrió con “Esperanza mía” y -mucho más tarde- “Sky Rojo”, una tira y una serie que catapultaron su rostro al mundo entero.

Seis años después continúa el fenómeno Casi Ángeles

Como si esto fuese poco, varias de las historias contadas en televisión también llegaron al teatro donde ella supo desempeñarse como ninguna otra. Esto le ofreció una mirada diferente en su vida y se dio cuenta que para siempre querría estar enfrente de su público, así decidió dedicarse a su carrera como solista y trabajar en su propio arte.

“A bailar”, “Soy”, “Brava” y “Libra” son los discos de diversas temáticas que ha logrado concretar con muchísimo trabajo. El primero de ellos fue estrenado en el año 2014 y el último en 2020, el cual es usado actualmente como base para el Disciplina Tour.

Lali Espósito en Disciplina Tour.

“Disciplina Tour”, un evento imperdible

El 23 de junio de 2022 en la ciudad de Buenos Aires comenzó lo que sería la gira más importante de la carrera de Lali Espósito. Tras la pandemia del Covid-19, la actriz recargó sus pilas y reactivó sus proyectos de una forma superadora.

Lali Espósito en Disciplina Tour.

Con 33 shows en Latinoamérica, 9 en Europa y 2 en Asia, Lali se destacó por encima de muchos artistas luego de que la crítica alabara la puesta en escena, las múltiples coreografías y el excelente rendimiento de la artista sobre el escenario. Con invitados como Mau y Ricky, el Grupo Malevo y Cazzu, la joven lo dejó todo sobre el escenario y completó con sold out las dos primeras fechas llevadas a cabo en el mítico Estadio Luna Park.

Tras decenas de presentaciones alrededor del país, dentro de ellos Mendoza, Lali concluyó el Disciplina Tour de Latinoamérica con un recital en el Movistar Arena con capacidad de 15.000 personas frente a ella. Luego de presentarse en varias ciudades europeas, volvió a sus tierras y se lanzó a la aventura de dos fechas más en el mismo lugar, evento que se agotó en poquísimas horas.

Lali Espósito en Disciplina Tour.

Claramente el talento de la exTeen Angels no tiene techo y esto se vio reflejado en los 270.000 presentes en la Fiesta de la Confluencia de Neuquén y los 230.000 en la Fiesta del Sol de San Juan durante el mes de febrero. Antes de llegar a Mendoza, Lali Espósito vivió en el gigantesco Estadio Vélez lo que fue el concierto más importante de su vida. Asimismo, con este show se consagra como la primera mujer en cantar ante ese estadio repleto y la segunda en el lugar por detrás de Mercedes Sosa.

Lali Espósito subió al escenario con un minivestido dorado y todos la aclamaron

Es así que los fanáticos mendocinos no pueden esperar por su llegada mañana lunes, cuando forme parte de la segunda repetición de la Fiesta de la Vendimia. A pesar de no tener una estrecha relación con el folclore, como sí lo tiene Soledad Pastorutti (la invitada de hoy), esta artista es una gran y excelente representante de lo que es el país y su cultura. Por esta y muchas razones más, miles de fanáticos de todo el país han viajado a la provincia para poder disfrutar de una noche mágica y llena de talento, brillos, música y baile.

Lali Espósito en Disciplina Tour.

Arte trabajado y puro talento

Indudablemente, Lali Espósito tiene con qué defenderse de cualquier crítica negativa en su contra. Un fandom que traspasa todas las fronteras y redes sociales la acompañan a todos lados y se ha visto reflejado en la cantidad de reproducciones en sus canciones como también en los premios recibidos.

Lali Espósito deslumbró en los Premios Gardel de 2019: cautivó con su escotazo y se llevó tres premios.

En 166 oportunidades fue nominada a diversos premios relacionados con la música y ganó 75 de ellos. La lista es larga y está compuesta por: seis Carlos Gardel, cinco MTV Europe Music Awards, un Kids Choice Awards, un Heat Latin Music Awards, trece Nickelodeon Kid’s Choice Awards, siete MTV Millennial Awards, un Martin Fierro, una Billboard Latino y un Tato.

Si de plataformas digitales se habla, Lali consiguió superar los 149 millones de reproducciones en YouTube cuando estrenó “Sin querer queriendo” junto a los hermanos Montaner. Por otro lado, en Spotify las canciones más escuchadas son “N5″ y “Disciplina”, con un aproximado de 31 millones de reproducciones.

A pesar de todos estos detalles que hacen a su trayectoria como artista, existen ciertos detalles que convierten en especiales algunas de sus producciones. “A bailar” es el primer sencillo estrenado en el año 2014 y con el cual se consagró como artista solita. Por otro lado, “Ego” significa uno de los momentos más emotivos de sus recitales cuando canta “a capella” junto a los miles de fanáticos que están presentes. Por último, “No estoy sola” es otra de las canciones más especiales para Lali, ya que en ella le dice a sus fans: “En tus ojos está mi vida, en tus manos mi contención, es tu alma que me ilumina, no estoy sola”.

Lali Espósito entonó el himno en la final del Mundial en Qatar

Como broche de oro, el año pasado se coronó con uno de los eventos más importantes en los que alguna vez soñó participar. Tras viajar a Qatar para acompañar a Marley en su programa “Por el mundo: especial Mundial”, la cantante fue elegida para cantar el himno nacional argentino en la Final de Qatar 2022. En dicha ocasión, la Selección Argentina obtuvo la Copa del Mundo y el resto es historia.

Lali Espósito llega a Mendoza como invitada a la Fiesta de la Vendimia

Este lunes 6 de marzo se lleva a cabo la segunda y última repetición de la Fiesta de los mendocinos. Pocos días luego de comenzar la venta de tickets para todos los eventos vendimiales, se dio a conocer que La Sole y Lali Espósito serían las artistas elegidas para las repeticiones.

El evento se llevará a cabo en el Teatro Frank Romero Day ubicado dentro del Parque General San Martin a partir de las 21 horas. Sin lugar a dudas, será una noche con juventud, pop, mucho brillo y toda la energía del Disciplina Tour.