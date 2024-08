A fines de la semana pasada, preocupó a los fans de Cecilia Bolocco un video en el que se la vio a la reconocida modelo y presentadora de televisión en silla de ruedas, en la puerta de emergencias de una clínica chilena. A raíz de esta situación, mucho se especuló sobre su salud por lo que decidió romper el silencio.

En medios internacionales, sobre todo chilenos, se habló sobre el video de Bolocco en silla de ruedas y una manta sobre sus piernas, el que habría grabado un paparazzi y que en pocas horas se viralizó. Y por el hermetismo del círculo íntimo de la exesposa de Carlos Saúl Menem que comenzaron con una serie de especulaciones y hasta se habló de un posible diagnóstico.

Preocupa la salud de Cecilia Bolocco. Captura del video.

Fue ante esta situación que la conductora decidió ponerle fin a los rumores y rompió el silencio en la versión chilena de PH, Podemos Hablar que conduce Julio Cesar Rodríguez por Chilevisión. “¿Qué está pasando con nuestra Miss Universo? Estamos preocupados. Todo el país está hablando de estas imágenes”, dijo el presentador.

Y luego le dio el pie a Bolocco para hablar: “Queremos saber de primera fuente que está pasando con tu salud, Cecilia”. “Me aflige mucho saber que ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes captadas a la salida de una clínica, luego de unos exámenes”, comenzó.

“La verdad es que no tengo nada de gravedad. Son exámenes que me tengo que hacer, porque tengo una cuestión de salud que no es de cuidado pero tengo que hacerlos de manera periódica”, continuó.

La verdad detrás de las alarmantes imágenes de Cecilia Bolocco en silla de ruedas. Captura del video.

La fake news de Cecilia Bolocco que preocupó a todo Chile

Luego, Cecilia Bolocco aclaró que las imágenes que se habían viralizado formaban parte de una campaña para concientizar sobre el cáncer. La idea fue llamar la atención de todos con este video de ella en silla de ruedas, pero no para hacer foco en su salud, sino con el fin de que se hable de la enfermedad que termina con muchas vidas cuando no se la agarra a tiempo.

“Estas imágenes se realizaron como parte de una campaña. Yo tengo una fundación que trabaja en el tema del cáncer, que hoy en Chile es la primera causa de muerte. Hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando. Más de 17 mil personas que están en sus casas esperando atención y eso es literalmente hablar de muerte. El cáncer no espera y cobra vidas, y en Chile todos los días mueren cerca de 86 personas al día a causa del cáncer”, argumentó de un tirón.

“Me conmueve que las personas se ocupen de mi salud, por las imágenes que se filtraron, pero me pregunto por qué no hay una preocupación real por las 17 mil personas que están en lista de espera oncológica”, señaló a continuación, e insistió en el mensaje que quería dar.

“Esas imágenes se utilizaron para generar conmoción y hablar específicamente del cáncer y no de mi salud, porque lo importante es la gente que está esperando en su casa. Ese es el drama”, cerró y de esta manera terminó con los rumores que ponían foco sobre su salud y una supuesta enfermedad autoinmune.