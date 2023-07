La superproducción brasilera “Génesis, el origen de todo” llega a la televisión nacional

La ficción brasilera son de las producciones más vistas en la televisión nacional y siempre tienen una gran recepción en el público argentino.

Ahora, la señal abierta y de internet UNIFE apuesta por sumar una producción internacional en su programación, con el estreno de “Génesis, el origen de todo”. El canal adquirió los derechos de la novela que fue un suceso en Brasil en 2019 y busca repetir la historia en Argentina.

A partir del miércoles 26 de julio, a las 22 horas, la señal (en Mendoza se podrá ver por la TDA en el Canal 25.1, y Supercanal en el 519 HD) transmitirá la novela completa, en emisión diaria y continúa de sus 248 capítulos.

La superproducción brasilera estrena en la Argentina el 26 de julio, por la señal UNIFE.

Una presentación con los protagonistas

Para el lanzamiento de la apuesta de UNIFE, se realizó un importante evento en Puerto Madero, el pasado martes 18 de julio, donde asistieron los protagonistas de la novela, los reconocidos actores Carlo Porto y Juliana Boller, quienes viajar a Buenos Aires para la presentación, que además tuvo la participación de autoridades de la señal, personalidades de la industria y periodistas de todo el país.

El encuentro contó con la participación de figuras del espectáculo como Marcela Kloosterboer, Araceli González, Mariano Peluffo, Pamela David, Mariano Martínez, Fabián Mazzei, Dario Lopilato, Gabriel Almirón, Roberto Peña, Santiago Stieben, Mora Furtado, Evelyn Scheidl y Liliana Parodi, entre otros invitados especiales.

Los protagonistas de la novela junto a figuras invitadas.

Una novela para conocer el origen de la humanidad

Basado en el libro bíblico del Génesis, la novela brasilera revisa el mito y lo trae al presente de forma épica y emocionante. Esta superproducción de RecordTV se convirtió en un suceso de audiencia en la televisión brasileña y ahora llega a la Argentina.

La ficción “Génesis. El origen de todo” cuenta con un elenco de más de 250 actores, con los roles protagónicos de Carlo Porto y Juliana Boller, quienes interpretan a Adán y Eva.

Ambos artistas reconocidos en su país por protagonizar grandes éxitos, dan vida a los dos personajes principales de la trama, en esta producción ofrece una visión bíblica amplia y conmovedora sobre el origen de la humanidad. En la serie, se explora de manera sensible y rica los diversos pasajes que narran el principio del hombre.

La actriz brasilera interpreta a Eva.

“Era todo un desafío, porque todos conocen a los personajes entonces era mucha responsabilidad. Porque las personas tienen una idea de como son, pero cuando pensé en el personaje lo imaginé como una mujer igual a nosotros, y ahí me relajé”, cuenta la actriz Juliana Boller a Los Andes sobre el personaje que marcó su camino como actriz y la llevó a la popularidad.

Con Dios como narrador, la historia comienza con la presentación y caída de Lucifer, seguida de la creación del mundo y la vida de Adán y Eva. Después de ser expulsados del Jardín del Edén, se presenta fragmentos sobre el inicio de la humanidad, como el nacimiento de sus hijos, la muerte de Abel, la huida de Caín y los inicios de la ciudad de Enoc. En este punto, Dios se comunica con Noé y le revela sus planes: el diluvio y la construcción del arca para salvar a su familia.

La novela tiene un discurso marcado por la religión y la postura sobre el origen de la humanidad, aunque el guion se tomó ciertas licencias para traer al presente una historia con muchas aristas por revisar y conocer, y replantear desde ese origen la actualidad de la humanidad.

Para reproducir la historia, “Génesis, el origen de todo”, cuenta con efectos especiales que recrean el espacio natural donde se narra la historia. Además de captar el poder de la palabra y la fuerza que tiene la historia a través de la imagen.

“Creo que hicimos una parte de la Biblia, donde no plantea tantos detalles. Entonces nos tomamos ciertas licencia para hacer un discurso nuevo. Y plantearlo como algo real y cercano al presente, con los mismo problemas que hoy, los mismos conflictos entre las personas, independientes de cada persona y el origen”, sostiene la actriz.

Dada la repercusión que tuvo la novela en 2019 cuando se estrenó en Brasil, los protagonistas notaron una cercanía especial con el público, que conoció a los personajes más allá del mito.

“Fue muy importante para mí interpretar a Eva, porque muchas mujeres vieron la serie y poder a través del personaje lavar esa culpa de ser mujer. Poderse sentir más indentificada, como una compasión así misma con la historia”.

-¿Cómo era el vínculo con la religión antes y después de hacer la novela?

Carlo Porto: -Para mí no cambió nada, porque es una búsqueda en mi vida desde siempre. Tengo esa creencia y es muy importante para mí. Además es un personaje muy simbólico. Si bien conecto de alguna forma con la religión, lo pude conocer por completo.

Juliana Boller: -Para mi fue muy distinto porque nunca fui muy religiosa, al contrario, siempre fui trasgresora. Después de hacer tantos personajes que tienen que ver con la religión algo se abrió en mí, porque son muchos mensajes los que tiene la Biblia para con la humanidad. Y creo que no se trata de religión sino de humanidad. Entonces no hay que juzgar a las personas que creen o no, porque somos todos iguales.

-¿Cuál fue el mayor desafío para construir los personajes?

Carlo: -Fueron muchos desafíos, pero una específico que fue especial, es que el personaje no tiene pasado, no se sabe como fueron criadas, la memoria era una tela en blanco, entonces intentar reproducir eso de manera real fue difícil.

Juliana: -Para mí cuando pensaba que estaba haciendo Eva, me dio un poco de miedo, pero intenté no pensar en eso y pensarla como una mujer igual a todas. Y transmitir un mensaje que ella no era culpable de nada.