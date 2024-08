La reacción de Beto Casella al video de Tamara Pettinato en Bendita y la picante definición de Pagani

El escándalo por el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández estalló minutos antes de que arranque Bendita, el programa de El Nueve que conduce Beto Casella, por lo que la hija de Pettinato decidió quedarse encerrada en su camarín y no ir al vivo.

Sin embargo, pese a tener a una de las protagonistas en el canal, Casella no pasó por alto el tema del que se habla en toda la Argentina y opinó al respecto. Es que no solo pasaron las imágenes de la panelista con el expresidente, sino que dieron algunos detalles de cómo se encontraba en ese momento la periodista.

Filtran un nuevo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en Casa Rosada: “Soy el amor de tu vida”

“Por ahí me llegó mal la información, pero entiendo que Tamara está hablando con Alberto, muy angustiada. Y él le está diciendo ‘decí la verdad, que no pasó nada’. Supuestamente, porque en un momento creo que estaba en alta voz”, contó Casella, pero sin certezas.

“Yo creo que Tamara acá, en la puerta, en algún programa o con una periodista amiga, tiene que explicarlo. Decir en qué contexto fue”, dijo el conductor de Bendita.

Beto Casella intentó defender a Tamara Pettinato y puso el foco en Alberto Fernández

La postura de Casella fue incómoda en todo momento con respecto a este tema, ya que Tamara Pettinato es su compañera de trabajo hace varios años y no podían pasar por alto el tema del día.

“A mi me da jeropa ahí Alberto, me parece que está intentando levantársela. Si pasó algo, ahí todavía no pasó nada... creo yo, intuyo”, expresó Casella al respecto y fue en ese momento que Horacio Pagani lo interrumpió: “Tamara es capaz de cualquier cosa”.

“Puede decir ‘yo lo voté, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’. Creo que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es lo único que hay. Por ahí hay otras cosas. Yo no hablé con ella. No le quiero poner ningún tipo de presión”, continuó Beto.

“Y voy a sumar una sola cosa, qué vida que le ha tocado a Tamara. En las que se metió, se metió. Y las que le tocaron, le tocaron, que son las más bravas. Porque esto, al lado de otras...”, finalizó Beto Casella, poniendo el ojo en la compleja historia personal de su panelista.