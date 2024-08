La nueva y la ex: el consejo que Daniela “La Cantante” le dio a Yuyito González sobre Javier Milei

Yuyito González invitó a Daniela “La Cantante” a su programa y el encuentro entre la ex y la actual pareja, aunque aún no oficial, del presidente de la Nación no pasó inadvertido. Es que justo después de la cena romántica que tuvieron la conductora y Javier Milei el fin de semana, invitaron a la ex del mandatario al ciclo de Ciudad Magazine, “Empezar el día”.

Daniela “La Cantante” es una de las exparejas de Javier Milei con quien estuvo de novio casi dos años en sus inicios como político y previo a llegar a la presidencia, por lo que la artistas es una de las personas que más lo conoce. Incluso, actualmente mantienen una buena relación, a tal punto que su actual pareja la invitó a su programa.

Recientemente, Daniela opinó sobre la relación que habrían iniciado el presidente y Yuyito, razón por la que la exvedette la invitó a conversar con ella para agradecerle las palabras y el buen gesto que tuvo al referirse a este nuevo romance.

“Me parece una mujer maravillosa, con todas las letras, y si en este momento están viviendo un amor me parece perfecto porque están solteros y tienen todo el derecho de estar juntos”, había dicho Daniela sobre Yuyiyo en una nota con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Perfil).

Y agregó: “Es una mujer muy hermosa, muy atractiva, física y mentalmente, es muy tranquila, es una dama en todos los sentidos. Yo tuve la oportunidad de conocerla y es una mujer muy querida por todos, no habla mal de nadie”.

El encuentro de Daniela “La Cantante” y Yuyito González, unidas por Javier Milei. Captura del video.

El regalo de Daniela La Cantante para Milei que le entregó a Yuyito

Apenas ingresó al estudio, después de un intercambio de halagos entre las dos exintegrantes de Las Primas, Daniela La Cantante le entregó a Yuyito un regalo para Javier Milei, pero que debía entregarle ella. Se trata de una remera de Chacarita con un León en la espalda.

Luego, a pedido de Yuyito, Daniela reflexionó y la aconsejó sobre cómo es estar con una persona como Milei: “La gente va a opinar y está bien que opinen desde su lugar, lo importante es cómo se siente uno y vos lo vas a entender porque vos sos exactamente igual”.

“A nosotras nos importa la persona, no importa lo que sea en ese momento”, agregó la cantante. Y, hacia el final de la entrevista expresó: “Nuestro Presidente no puede estar con mejor compañía. Sí, lo tenía que decir”.

Tomadas de la mano, La Cantante resaltó: “A Javi lo quiero como a un hermano. Es una gran persona y tiene buen gusto, miren... Se le nota que está feliz”. Y completó: “Qué bueno que lo tenés contento”.