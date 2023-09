Una mendocina fue disfrazada de Elsa de Frozen a Got Talent pero no convenció al jurado con su voz

Este miércoles comenzó el undécimo programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, una mendocina brindó su show con un tema de cumbia, pero no logró cautivar a los presentes.

Soledad Di Marco es una participante oriunda de la provincia de Mendoza. Para su presentación, curiosamente se disfrazó de una de las personajes de “Frozzen”, llamada Elsa y cantó un tema de cumbia. A pesar de todo, no logró conectar con el jurado, por lo que se despidió del reality.

Así fue el show de la mendocina en Got Talent

Soledad Di Marco comenzó su show con una breve presentación. “Me dedico a hacer animación infantil para cumpleaños, con personajes. Me han pedido Frozen, y por eso me presenté así”, explicó la joven.

Inmediatamente después, la oriunda de la provincia de Mendoza comenzó a cantar. Para esta ocasión, eligió interpretar el tema “Despechá”, de la cantante española, Rosalía. Con el correr de los minutos, generó la confusión entre los presentes.

Soledad Di Marco y su show

Poco a poco, todos los miembros del jurado fueron tocando el botón rojo, negándole la posibilidad a Soledad de poder pasar a la siguiente fase del reality. Primero fue Abel Pintos, luego Florencia Peña, el tercero fue Emir Abdul y por último, La Joaqui.

Añadido a esto, la participante mendocina tampoco logró terminar el tema completo, ya que quedó eliminada debido a las cuatro cruces. Con una mirada que mostraba decepción, escuchó atentamente lo que le estaba por decir el jurado.

Al momento de la devolución, la primera y única en tomar la palabra fue la actriz: “No me voy a meter en tu performance para niños, porque seguro son divertidas. Pero estábamos esperando otra cosa. No es que no nos adaptemos al cambio de música, sino porque quizás no era ni chicha ni limonada... Me faltó todo”.

De esta manera, Soledad Di Marco no logró pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más importante del mundo y se volvió con las manos vacías del reality.

Soledad Di Marco quedó eliminada de Got Talent Argentina

