Un participante de Got Talent recibió un picante pedido de parte de La Joaqui y revolucionó el escenario

Este martes comenzó el décimo programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. En esta ocasión, un joven se presentó en el reality, recibió un picante pedido por parte de La Joaqui y logró pasar a la siguiente ronda.

Andrés Ini es un participante proveniente de la provincia de Buenos Aires. Para esta ocasión, presentó un stand up que causó mucha gracia en el jurado y con esto le bastó para pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso.

Así fue el impresionante show de Andrés Ini

Andrés Ini comenzó su show con una breve introducción. Al ingresar al escenario, se presentó ante el excelentísimo jurado. Rápidamente, a La Joaqui le llamó la atención el curioso mensaje que tenía el participante en la remera: “Soy sensible, tratame bien”.

Inmediatamente, la cantante de RKT le hizo un picante pedido: “¿Te puedo sacar la remera?”. Estas palabras generaron una sorpresiva reacción en sus compañeros y gritos por parte del público presente en la sala.

La reacción de La Joaqui ante las risas del público

Ante tan grande revolución, la cantante se justificó sobre sus declaraciones: “Se la quiero cambiar porque es muy lindo lo que dice. Poné el agua para los fideos que estamos todos”. Después de eso, las personas quedaron boquiabiertos y las risas no faltaron.

Luego, Andrés inició su presentación ante la atenta mirada de todos. Para esta ocasión, realizó un stand up que causó mucha gracia entre todos los miembros del jurado y cantó un reconocido tema. La primera devolución la realizó Emir Abdul, quién bromeó con el participante: “Mirá... La verdad que no me gustó... Me encantó”.

Andrés Ini y su show

La siguiente palabra fue de La Joaqui, quién contó sus sensaciones: “Me gustó. Me sentí identificada con tu historia. De verdad lo he escuchado muchas veces y me revuelve por dentro. Gracias”. Posteriormente, Abel Pintos habló: “Sos un crack. Tu remera debería decir ‘tratame bien, soy un crack’”.

Finalmente, Florencia Peña declaró: “Andrés, tenés el talento del cantante y sos muy divertido. Si llegás a pasar de ronda, ponete pila y traete un buen stand up que sos groso. Además, una buena remera para regalarle al jurado”.

Momento en que Andrés Ini se sacó la remera y se la dio a La Joaqui

Al momento de la devolución, la decisión fue unánime y el oriundo de la provincia de Buenos Aires pasó a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del momento. Cuando se estaba yendo, Lizy lo trajo de nuevo al escenario, lo hizo sacarse la remera y entregárselo a La Joaqui, lo que ocasionó un caluroso aplausos.

Seguí leyendo