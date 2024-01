La joyita oculta de NETFLIX que explora una particular historia de Stephen King

Las versiones cinematográficas de las obras de Stephen King han generado opiniones encontradas. Aunque existen algunas obras destacadas como IT, Carrie y Stand By Me, también hay películas que no han logrado capturar la esencia mágica y aterradora de sus escritos.

Stephen King en Netflix. / Captura

No obstante, en la biblioteca de Netflix se encuentra una de las adaptaciones menos reconocidas de Stephen King. Esta película logró impresionar a los críticos, aunque generó controversia entre aquellos que la presenciaron. A pesar de ello, no dejará pasar la ocasión de perturbarte.

Estamos hablando de “1922″, trama que transcurre en una granja y cuenta una historia con solo tres personajes y un contexto muy complicado. La trama es extremadamente sencilla y podría encajar perfectamente en series como ‘Historias de la cripta’ o ‘Masters of Horror’.

Más de un espectador podría opinar que una duración más corta, alrededor de los sesenta minutos, habría favorecido a la historia. No obstante, ‘1922′ opera de manera impecable y avanza a su propio ritmo, revelando indicios y sutiles detalles retorcidos ante el espectador.

De qué trata 1922

Es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por el Maestro del Horror, que prescinde de los elementos fantásticos típicos del autor. En cambio, se enfoca en los terrores de la psique humana y en los extremos a los que puede llegar el ser humano impulsado por la ambición.

La trama de la película narra la historia de un granjero que ideó un plan para asesinar a su esposa con el objetivo de obtener beneficios financieros. Como si este acto no fuera lo suficientemente cruel, confabula con su hijo adolescente para llevar a cabo este horrendo crimen.

No obstante, dicho asesinato desencadenará consecuencias oscuras y la culpa comenzará a consumirlo gradualmente. Se trata de una película que explora la oscuridad de la mente y cómo los demonios del pasado regresan para atormentarnos.