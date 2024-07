La Joaqui oficializó su romance con Luck Ra al publicar un video juntos que levantó temperatura

El romance de la La Joaqui y Luck Ra no es novedad, ya que de alguna manera ambos habían dejado en claro que tienen una relación, sobre todo después de que la noticia se filtró en los medios y en redes. Sin embargo, por primera vez la cantante compartió un video en el que se los vio muy enamorados y encendidos.

No hay dudas de que Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, y Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido por su nombre artístico Luck Ra, están en su mejor momento artístico y personal. Sus temas están entre los más escuchados y todos los buscan para hacer colaboraciones, como recientemente le ocurrió a él con Chayanne.

La Joaqui y Luck Ra blanquearon su romance en redes.

Pero entre tanto trabajo y viajes, ambos se las ingenian para tener momentos de calidad en pareja, lo que quedó claro en el reciente video que publicó la Joaqui en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5 millones de seguidores.

“De ti me gustan cosas; la verdad todo”, escribió la cantante al pie del video en el que están sobre un kayak, al atardecer, haciendo equilibrio para poder besarse sin caer al agua. La artista musicalizó el clip con el tema Uwaie (Kapo) de Caled Torres, de donde sacó la frase que usó para el posteo y que en pocos minutos superó los 170 mil “likes”.

“Gracias por hacer el doble de lindos los días con tu presencia mi amor la paso tan bien cuando estoy con vos. Te amooooooo”, comentó Luck Ra al pie de la publicación de su novia.

Cuántos años se llevan La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui, cantante argentina de RKT de 29 años, alcanzó la fama en 2022 con sus éxitos y se consolidó como una de las figuras destacadas del género. Por otro lado, Luck Ra, cantante cordobés de 25 años, empezó a ganar reconocimiento en 2021, pero su gran salto a la fama ocurrió en 2023 con su canción “La Morocha”.

“Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, declaró La Joaqui en LuzuTV, previo a que se sepa de que hablaba de Luck Ra. “Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”.