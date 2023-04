La hija de Laura Ubfal es actriz en ATAV 2, pero prefiere no hablar de su parentesco: quién es

Alma Gandini, la hija de la reconocida periodista argentina Laura Ubfal, se está destacando en su papel de vedette de los años 80 en la popular telenovela argentina ATAV 2. A pesar de haber pasado más de una década actuando en ficciones, Gandini prefiere mantener en privado su parentesco con Ubfal.

La joven actriz de 28 años ha estado en el mundo del espectáculo desde muy temprana edad gracias al trabajo de su madre, pero siempre supo que quería forjar su propia carrera en la industria. Gandini ha participado en varias telenovelas argentinas, como Graduados, La Pelu, 100 días para enamorarse y El Marginal, en donde tuvo un papel destacado.

La hija de Laura Ubfal interpreta una vedette de los 80' en ATAV II.

En ATAV 2, Gandini interpreta a Pamela, un personaje que es parte de la historia de la telenovela, que se centra en el exilio, los desaparecidos, el surgimiento del virus del sida y el fenómeno del teatro de revistas, entre otros temas de la época. La actriz tiene un papel importante en el mundo de las vedettes y la cultura de la noche de los años 80.

En una reciente aparición en LAM (América), Ubfal fue sorprendida con un mensaje en vivo de su hija, en donde la joven destacó lo buena madre que fue su progenitora y lo orgullosa que estaba de trabajar en la telenovela ATAV 2. La periodista habló sobre su hija y su carrera, destacando que no es alguien que se aprovecha de su apellido y que prefiere hacer su propio camino.

“Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Está divina con Francella en El Encargado. Estoy muy orgullosa”, afirmó Ubfal en la entrevista.

Alma Gandini una pasión por la actuación y la creación de su camino sin ayuda de un apellido

Gandini, por su parte, ha hablado abiertamente sobre su pasión por la actuación y ha mencionado a Julieta Díaz y Mercedes Morán como sus referentes actrices en la industria argentina, mientras que su ídolo internacional es Meryl Streep. Además, la joven actriz sueña con protagonizar una telenovela junto a Johnny Depp.

En cuanto a su carrera en la actuación, Ubfal destacó que su hija siempre quiso ser parte del mundo del espectáculo y comenzó a estudiar con Héctor Presa a los cinco años. Sin embargo, la periodista siempre quiso que su hija terminara la secundaria antes de seguir con su carrera y Gandini esperó pacientemente a hacerlo.

Laura Ubfal y Alma Gandini, madre e hija.

“A los 14 años hizo un casting con Carlín Calvo para la remake de Grande Pa, pero yo quise que termine la secundaria. Le dije: ‘esperá por favor’”, comentó Ubfal en la entrevista.

Gandini se está abriendo camino en la industria argentina de la actuación y su trabajo en ATAV 2 está siendo muy bien recibido por los fans de la telenovela. A pesar de su relación con Ubfal, la joven actriz prefiere que su trabajo hable por sí solo y sigue trabajando duro para lograr el éxito en la industria.