La genial serie Doc Martin llega a su fin tras casi veinte años en pantalla y su protagonista Martin Clunes habló con Los Andes

Luego de 18 años al aire, el actor Martin Clunes pone fin a la serie Doc Martin, disponible en Acorn TV, con una décima temporada que será la despedida de la historia de Martin Ellingham, el médico gruñón, poco empático, de modales bruscos y con fobia a la sangre que vive en la hermosa ciudad de Cornualles y cuyo personaje es tan pintoresco como la ciudad que habita.

Doc Martin es, además, un personaje que, en 2004 cuando se estrenó la serie, puso en pantalla -sin mencionarlo explícitamente- el tema de la neurodiversidad del que no se hablaba en aquel momento, pero que queda evidenciado en cierto comportamiento disfuncional del médico, compatible con los parámetros del espectro autista.

- Doc Martin_Season 10, Episode 3 - Photo Credit: Neil Genower/Acorn TV

En la temporada pasada, el Doc decidió renunciar a ser el médico de cabecera de Portwenn, después de que el Consejo Médico General examinara su carrera debido a su fobia, sin embargo en esta nueva y última temporada, el personaje de Martin Clunes se esfuerza por superar su fobia y comienza a cuestionarse si tomó la decisión correcta de renunciar.

Un dato curioso detrás de escena, es que la enorme popularidad de la serie atrajo mucho más turismo a la bonita aldea de Port Isaac y las áreas circundantes de la costa norte de Cornualles. Este impulso fue reconocido por Cornwall Tourism, que presentó un premio especial por su destacada contribución al turismo al equipo de Doc Martin.

En este sentido, Martin Clunes comentó “Me encantó ir a Cornualles para hacer Doc Martin durante los últimos 18 años, el elenco y el equipo han hecho amistades duraderas con muchas de las personas que viven en Port Isaac”. Doc Martin ha sido producido en siete territorios: Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos, República Checa/Eslovaquia y España y vendido en 138 países.

En conferencia de prensa para Latinoamérica, el actor se refirió a los años transcurridos durante el rodaje de la serie, su personaje, compañeros y familia en la ficción, y su mirada puesta en el futuro ahora que terminó el rodaje.

Como actor, ¿te gustaría pasar a otros papeles?

Cualquier empleo te saca del mercado laboral. He tenido la suerte de haber hecho otras cosas mientras hacía esto también, debido a que filmamos cada dos años, y por eso no toma una gran parte, ya que son 5 meses de grabación sobre 24.

¿Qué le ha pasado a tu personaje en las últimas diez temporadas? ¿Sigue siendo tan gruñón como siempre?

Está tan impaciente con la gente como siempre, pero es un padre feliz. Se le ha tenido que recordar que, como padre, no puedes tener una sola mente y doblegar a todos a tu voluntad, ese tipo de cosas en las que él evoluciona y aprende que necesita escuchar, y pensar un poco en los demás, trabajar su continua relación amorosa con su esposa junto con su falta de tolerancia.

¿Se dio cuenta de que tenía que cambiar para mantener su matrimonio?

Sí, pero también nos dimos cuenta de que si bien era muy divertido tener este personaje combativo, creíamos que necesitaba un corazón humano para que se moviera. Ahí es donde hemos hecho los cambios en él.

Caroline Catz interpreta a la esposa de Doc Martin, Louisa Ellingham, quien renunció a su trabajo como directora de la escuela local para seguir una nueva carrera en consejería infantil.

También regresa para el final Dame Eileen Atkins, quien interpreta a la formidable tía Ruth de Doc Martin. Ian McNeice regresa para interpretar a Bert Large, con Joe Absolom como su hijo Al, entre otros conocidos personajes de la serie.

La serie ha atraído a una gran variedad de estrellas invitadas a lo largo de los años: Sigourney Weaver, Danny Huston, Caroline Quentin, Roger Lloyd Pack, Claire Bloom interpretó a su madre, Ben Miller era un guardabosques loco, Kenneth Cranham era el padre de Louisa -la esposa de Doc-, Richard Johnson era un coronel cascarrabias, Anne Reid era una mujer que dirigía un santuario de gatos, y tantos otros que pasaron a lo largo de estos 18 años.

¿Qué es lo que más has disfrutado con con realización de la serie?

Creo que el hecho de intentar ser gracioso. Es una especie de impulso infantil que tengo y que he tenido durante mucho tiempo. Intento hacer que las situaciones más serias sean lo más divertidas posible. O simplemente ser grosero con las ancianas… eso también me hace reír… Ha sido un placer tener la libertad de inventar a este tipo y luego destrozarlo y castigarlo de una manera que la gente encuentra bastante conmovedora. Siempre me río cuando las cosas le salen mal, pero creo que eso es lo que me llevo. La oportunidad de poder actuar que se enamora de Caroline Cats una y otra vez. Ese ha sido un gran aprendizaje. Y me ha encantado interpretar esa historia de amor porque es muy divertido actuar con ella.

¿Qué es lo que más te entristece de decirle adiós a este gran personaje?

No lo sé todavía, es la respuesta más honesta, porque apenas, literalmente, acabamos de terminar la postproducción del episodio de Navidad, así que es una despedida bastante reciente, pero me sentí muy motivado al terminarlo. Me he pasado la vida empezando trabajos con la intención de terminarlos. Lo mejor de ser yo es que tengo mucha variedad en mi vida, pero tal vez llegue un momento en el que esté sollozando en mi taza de té, echando de menos ser el Doctor Martin y echando de menos estar en Cornualles. No lo sé. No puedo responder todavía, pero me pareció un muy buen momento para terminar.

- Doc Martin_Season 10, Episode 6 - Photo Credit: Neil Genower/Acorn TV

¿Cuánto dirías que ha cambiado el personaje desde el primer episodio?

Esa es una gran pregunta. Creo que ha cambiado mucho, de hecho creo que era mucho más fácil estar en su piel al principio. Hace poco recordé el primer episodio y parecía mucho más tranquilo. Nuestro jefe Nick Elliot, el primer productor, dijo: “Dios, ¿va a ser tan gruñón todo el tiempo?” Y se ha vuelto más gruñón pero en otro sentido, porque aprendimos cómo llegó a estar donde está a través de sus terribles padres y su torturada infancia. Pero creo que ha cambiado mucho, es la respuesta a tu pregunta. Sí, ha crecido, ha mejorado.

¿Puede decirnos en una palabra lo que este personaje significa para usted?

He tenido una especie de relación de amor-odio. Supongo que es una mezcla, porque me gustaría poder ser yo mismo tan directo con la gente, pero sé que no lo soy. Me pliego a los deseos de los demás, y admiro su excelencia, definitivamente, aunque también tengo esa necesidad de castigarlo, que es una perversidad completamente mía, supongo. Pero parece que sirve bastante bien al programa. Castigarlo por ser tan inteligente y útil, para que se estrelle contra las cosas y las golpee. Me parece correcto, quizá porque mi vanidad como actor es que nunca me he considerado del tipo heroico, así que no me sentiría cómodo interpretando al Capitán América. Pero el Doc Martin tiene un superpoder que es muy real, y me siento cómodo con eso, aunque lo golpee un poco por eso.