La extorsión: Guillermo Francella atrapado en una trama siniestra que mantiene en vilo al espectador

El cine argentino está pasando por una gran etapa, nuevamente, luego de “Argentina, 1985″ que no solo reavivó la pasión por la filmografía local y llenó salas, sino que puso los ojos del mundo en las realizaciones que cuentan historias -reales o de ficción- que reflejan la idiosincrasia argentina pero que también son correlato de situaciones de similar índole en otros lugares del planeta.

Guillermo Francella y Mónica VIlla Gentileza HBO Max

En ese contexto llega “La Extorsión” último film protagonizado por Guillermo Francella, junto a Pablo Rago y Andrea Frigerio, dirigido por Martino Zaidelis, que ya pasó por cines con una importante respuesta en taquilla. Actualmente se encuentra en la plataforma HBO Max entre las 10 películas más vistas.

Alejandro Petrossian (Guillermo Francella) un piloto aeronáutico de larga experiencia y trayectoria intachable, se encuentra próximo a su retiro, pero una condición de salud podría obligarlo a darse de baja, retirarse anticipadamente y sin beneficios. Ante esto, Alejandro elige mantener oculta su situación y esperar que el tiempo transcurra hasta el momento de su despedida de la profesión.

Sin embargo, un agente corrupto de los servicios de inteligencia (Pablo Rago) lo contacta y chantajea con esta información para lograr que Alejandro lleve valijas con contenido desconocido de Ezeiza, en Buenos Aires, a Barajas, Madrid.

Así, se va tendiendo una red de cohechos que involucran sobornos, extorsión, chantaje, amenazas, secuestro y más, en un thriller atrapante perfectamente logrado que mantiene la tensión hasta el final, con un elenco integrado por excelentes actores y rodado en las locaciones aeroportuarias reales.

Guillermo Francella y Andrea Frigerio. Gentileza HBO Max

En una conferencia de prensa brindada por Pablo Rago y Andrea Frigerio, quien en la historia es una azafata de la aerolínea, pareja de Alejandro Pretrossian que termina pagando las graves consecuencias de la intrincada trama, explican que la historia no está basada en hechos reales “Esto es una película 100% ficción eso es importantísimo, o sea no está basado ni en hechos reales, no es la historia que le pasó a nadie”, puntualiza y destaca el trabajo del guionista Manuel Diez.

Por su parte Rago, coincide con la actriz en cuanto a la naturaleza de la historia y sostiene que puede remitirse de manera lejana con noticias vinculadas a hechos de corrupción: “Tampoco hacernos los caretas, todos conoceremos historias y puede haber habido alguna memoria y en el cuerpo hechos que por ahí en la vida real sucedieron. No podemos decir que ignoramos que existan casos similares”, agrega a la vez que destaca “esta película no habla de ningún caso verdadero, digamos es una ficción”.

Lo llamativo de la historia, además de que la película está muy bien lograda, es que quienes la ven coinciden en que resulta un tema cercano en hechos y en temporalidad. Esto, seguramente fue fundamental al momento de la construcción de identidad y de carácter en los personajes.

“Cuando me dieron el guión y vi que mi personaje era una azafata, dije ‘Ah, qué fácil, me va a salir de taco hacer una azafata’ porque pienso que es un mundo con el que uno convive cuando viaja mucho. Pero me di la chance de averiguar un poco y entonces llamé a algunas personas que conozco, auxiliares de abordo, y aprendí muchas cosas”, cuenta Andrea Frigerio. “Yo primero subestimé el desafío y después me di cuenta que no, que había mucho para aprender desde la postura que tiene una azafata, la forma de relacionarse con los pasajeros, lo preparada que tiene que estar para alguna situación particular que que pueda llegar a suscitarse dentro del avión, porque puede pasar que dos personas se peleen, o un problema de salud con alguno, entonces esta forma de vincularse con los pasajeros tiene que ser muy amable muy firme y además muy atenta”.

El personaje de Pablo Rago desencadena la trama. Gentileza HBO Max

Por su parte, Pablo Rago expliccó que en su caso la conformación de su personaje revisitió máyor complejidad desde el momento en que no tuvo una referencia real: “Con el director, Martino Zaidelis, nos pusimos de acuerdo porque la gente que se dedica a los servicios de inteligencia no suele ser muy pública, hay muy pocos casos donde conocemos sus caras” comienza. “En el caso de Saavedra (su personaje) nos basamos en alguien real de quien no puedo decir su nombre por la seguridad de todos nosotros”, bromeó.

En cuanto a las virtudes de Saavedra, como personaje, Rago explicó que disfrutó interpretarlo por el altísimo grado de divergencia moral que encierra: “Lo lindo del personaje es que él no cree que es una persona deleznable, que es un extorsionador, un delincuente, un asesino. Él está haciendo su trabajo, como suele pasar con las personas de que van al margen de la ley y andan por la vida como si ese fuera su trabajo. Me basé también en eso porque no quería interpretar a un malo de película tradicional.

Gentileza HBO Max

Pablo Rago inició su carrera en comedias adolescentes comenzando por Clave de Sol y Amigos son los amigos para televisión, hasta lograr encarnar personajes más potentes en cine (recordemos el tremendo personaje de “El secreto de sus ojos”) y en teatro, lo cual supondría una planificación profesional consistente con su trayectoria. Sin embargo en esta entrevista explica que nada fue premeditado. “Yo tengo muy poca capacidad para planear mi vida y por supuesto eso incluye la actuación, la verdad que fue una sorpresa para mí cuando hablé con Martino para hacer esta película. Esto es lo genial de nuestro trabajo después de 46 años de estar dedicándome a esto, que me vuelvan a sorprender una propuesta, un personaje es alentador, sobre todo haciendo un malo de estas características, teniéndolo a Francella enfrente, está buenísimo”, aseguró.

Gentileza HBO Max

Por su parte, Andrea Frigerio se refirió a la única escena que comparte con Rago: “Fue como un aperitivo, además fue una escena que fue compleja de hacer para el director porque hay mucha gente y eso es todo lo que puedo contar, pero sobre todo estuvo apoyada en un gesto que para los factores es muy importante, que es la mirada” a lo que el actor acotó “totalmente de acuerdo en fue una jornada muy compleja de filmación, porque hay muchísima gente en acción, un gran despliegue en la escena, es muy fuerte dentro de la película. Pero lo que hace Andrea en esa escena es espectacular, de una de una verosimilitud que me emocionó cuando lo vi dentro del contexto de la película”, finalizó.

Ficha

Nombre: La extorsión

Elenco: Guillermo Francella Pablo Rago Andrea Frigerio Guillermo Arengo Carlos Portaluppi Alberto Ajaka Mónica Villa

Dirección: Martino Zaidelis

Plataforma: HBO Max

Género: Thriller / Acción

Opinión: Excelente