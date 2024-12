La escalofriante declaración de Ángela Leiva tras las denuncias contra su ex: “Si me llega a pasar algo...”

Ángela Leiva se sentó en el living de Cortá por Lozano (Telefe) para hablar de la situación que enfrenta desde hace más de siete años con su expareja, Mariano Zelaya. En una entrevista cargada de emociones, la cantante denunció amenazas, hostigamiento y violencia de género por parte de quien fue su representante y pareja, quien aún continúa perjudicándola tanto en lo personal como en lo profesional.

”Estoy segura de que él está obsesionado conmigo, lamentablemente”, expresó Ángela en el programa. Con la voz firme, aunque visiblemente afectada, la cantante dejó un mensaje contundente: ”Si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar. Es así”.

Ángela recordó momentos críticos que vivió bajo el hostigamiento de Zelaya, incluyendo amenazas explícitas. ”En el 2019, cuando conté mi historia por primera vez en televisión, recibí amenazas en mi número personal. Decían que si iba a hacer un show en Rosario, ni siquiera fuera porque ‘el laburo ya estaba pago’”, relató.

La artista, quien actualmente celebra 15 años de carrera, lamentó no haber podido asistir al programa para hablar de su música y de su álbum conmemorativo, pero destacó la importancia de visibilizar lo que sigue enfrentando.

Mariano Zelaya fue representante de Ángela Leiva

Ángela también denunció que Zelaya interfirió en su carrera de manera maliciosa, incluso años después de haber terminado su vínculo personal y laboral. Según explicó, su expareja intentó bajar contenido musical de YouTube, argumentando una supuesta autoría de canciones.

”Hace más de siete años que no estoy con él. Era mi representante, le entregué mi carrera, pero ya no tiene potestad sobre mi material. Si él quisiera reclamar un derecho de autor, tendría que hacerlo en Sadaic, pero no lo hizo. Fue directamente a YouTube, donde bajaron el contenido por prevención sin chequear los argumentos”, detalló la cantante.

Ángela aclaró que ya presentó la documentación necesaria y cuenta con el respaldo de Sadaic y YouTube, pero señaló el impacto de estas acciones en su carrera y en quienes trabajan con ella. ”El daño que él me hace es enorme. Hay mucha gente que vive de ese material, y esta persecución no tiene otro objetivo más que perjudicarme”, señaló.

Ángela Leiva habló tras las denuncias contra su ex, Mariano Zelaya.

La cantante denunció que la violencia de su expareja no solo fue psicológica, sino también laboral y económica. ”Desde 2018 hice varias denuncias. Me dieron una perimetral que se actualizó tres veces, pero él nunca paró. Envió cartas documento a trabajos míos, solo para molestar, sin argumentos sólidos. Eso genera que muchos no quieran contratarme para evitar conflictos”, explicó.

Ángela concluyó con un llamado a la reflexión sobre la necesidad de denunciar y visibilizar las diversas formas de violencia: ”La violencia no siempre es física. Lo que él hace es hostigamiento, persecución y daño profesional. Esto tiene que terminar”.