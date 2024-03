La divertida reacción de María Becerra al ver a su tío en televisión: el planteo inesperado por el River

María Becerra será la primera cantante argentina en hacer historia en River con sus shows. La reconocida cantante se presentará en el Monumental el 22 y 23 de este mes y hay grandes expectativas con sus recitales ya que las entradas se agotaron en tiempo récord, pero quien parece que no tiene muchas ganas de ir a verla es tu tío, hermano de su papá.

En las últimas horas la nena de Argentina fue tendencia en redes luego de que su tío fue entrevistado por un notero en la calle por un tema de actualidad y sorprendió a todos cuando contó que es familiar de María Becerra.

El periodista Gustavo Barco entrevistaba a los vecinos de Los Hornos en la puerta de un lugar al que concurren vecinos de todo el conurbano para comprar ropa a precios accesibles. Sin embargo, uno de ellos decidió no hacer la fila porque había mucha gente esperando para comprar.

“Salgo mañana”, dijo para graficar que no tenía intenciones de hacer fila por la cantidad de personas que concurrieron al lugar, cuando antes podían “entrar y salir”.

“Antes venía con mi hermano. Entraba, compraba y salíamos”, expresó un tanto impaciente con la situación. “Pero hoy no querés hacer esta cola”, acotó el periodista. “No, no. Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River”, lanzó el hombre con total naturalidad y rápidamente Barco indagó más sobre el tema.

Al preguntarle cómo se llama su sobrina, el hombre reveló que se trabaja de la cantante urbana. “Becerra, Becerra María”, respondió. “¿Tu sobrina es María Becerra?”, consultó el periodista. Manteniendo su sencillez, el tío de la cantante acotó: “Sí. Es hija de mi hermano, vive en Quilmes”.

La divertida reacción de María Becerra al ver a su tío en televisión. Captura de pantalla.

El planteo de María Becerra a su tío por no querer ir a su show

Como el video se viralizó en las redes, llegó a las manos de María Becerra, quien reaccionó de una forma muy divertida a las declaraciones de su tío en televisión. “Vayan a pedirle entrada a mi tío que no la quiere usar”, lanzó sin filtros. Y agregó entre risas: “Dios le da pan al que no tiene dientes”.

Luego, publicó una captura de pantalla del grupo de WhatsApp familiar y llevó tranquilidad a sus fans al contar que finalmente su tío sí irá a verla a River. “Noticia de último momento: el tío si viene al final”, escribió la artista.

De fondo se puede leer el intercambio de mensajes que tuvo con algunos miembros de su familia. “Pero no va a venir el tío en serio?”, preguntó ella preocupada y con un divertido sticker que acompañaba la pregunta. “Si va a ir Mari”, le responde Tana y así quedó tranquila de que todos la acompañarán en un momento tan especial para ella.