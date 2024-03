La Chola Poblete: la mendocina que llega a la cumbre del arte mundial al exponer en la Bienal de Venecia

El encuentro pospandemia en el 2022 con la reina Letizia de España en la feria ARCO Madrid, para la Chola Poblete, marcó un punto de inflexión en su camino internacional como artista.

Ese saludo memorable, no sólo por el tono, sino por lo simbólico que representaba para la artista mendocina y su activismo social, marcó a fuego la imagen de La Chola en el mundo. Según el protocolo, debían saludar a la reina con una mano en el corazón o hacerle una reverencia y decirle “Señora” o “Su Majestad”. Sin embargo, cuando Letizia se le acercó y le preguntó: “¿Tú eres Chola?”, la mendocina respondió: “Después de 530 años nos volvemos a encontrar”.

La Chola recibe a la reina Letizia en su stand.

Desde ese momento, la Chola Poblete vive momentos intensos entre creación y la convocatoria en el circuito mundial del arte. Este año comenzó con la sorpresa de ser seleccionada para formar parte de la muestra central de la Bienal de Venecia 2024, que se desarrollará del 20 de abril al 24 de noviembre de 2024. Y es el segundo artista de Mendoza, después de Julio Le Parc, en participar del encuentro.

“La verdad que me sorprendió la convocatoria. Porque es el lugar al que la mayoría de los artistas pensamos llegar en algún momento, porque te consagra. Es como el Mundial de los artistas. Para a la vez lo mirás como muy lejano. Llegar ahí con la edad que tengo, con el camino que hice entre Mendoza y Buenos Aires, es un shock”, afirma La Chola Poblete desde su Casa Taller en Buenos Aires. Hace referencia a la convocatoria en la exposición oficial Extranjeros por todas partes, que será curada por el brasileño Adriano Pedrosa, primer latinoamericano en cumplir ese rol.

Por estos días, la extensa obra que expondrá en una pared de 24 metros en la exposición más importante del mundo viaja en barco hasta llegar a destino. Mientras, su hacedora trabaja contrarreloj para cumplir con todos los compromisos que tiene por delante.

Parte de la serie que La Chola Poblete expondrá en la Bienal de Venecia 2024.

De Guaymallén a Venecia

Como artista trans llevó siempre su pensamiento y voz a su obra. La Chola Poblete nació en Guaymallén y desde chica sintió afición por el arte. Eso la llevó a estudiar y egresar de la licenciatura y profesorado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Cuyo. Junto con esa formación, ha realizado múltiples talleres con destacados artistas, como Diana Aisenberg y Max Gómez Canle. Además, con su activismo, fue parte del colectivo de “artivistas disidentes” Comparsa Drag.

A sus 34 años tiene un agitado recorrido bajo el seudónimo “La Chola” (nombre que surgió tras una “exploración biográfica y matriarcal” sobre su ascendencia boliviana). Su primera producción fotográfica, Nascita di Chola (2013), fue exhibida en el espacio Casa Colmena, y al año siguiente expuso Il Martirio di Chola en el Espacio Cultural Julio Le Parc. En esos años continuaba presentándose como Mauricio Poblete, y realizó la performance Rumore en Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) en 2016.

La artista mendocina cerró un 2023 con creces, tras recibir el premio Artista del Año 2023 por la alemana Deutsche Bank, consiguiendo así que por primera vez un artista de Latinoamérica alcanzara el galardón. Ese premio lo han recibido artistas de renombre como Maxwell Alexandre, Conny Maier y LuYang, entre otros. Luego, también expuso por primera vez su muestra individual PAP Art, en la galería portuguesa Kunsthalle Lissabon.

Pero este camino vertiginoso a caballo de un arte que plasma en performances, esculturas y fotografías comenzó en 2022, tras aquella primera exposición en Madrid.

La artista nacida en Guaymallén es uno de las argentinas seleccionadas para la Bienal de Venecia.

“Esta etapa empezó cuando estuve por primera vez en Madrid y tuve ese encuentro con la Reina de España. Se empezó a generar una visibilidad mucho más grande y comenzaron a convocarme de otros lugares en el exterior. En Madrid conocí a un montón de curadores y artistas, y se generó un vínculo que hasta ahora sostengo. Por ejemplo, una de las curadoras fue Manuela Moscoso, que luego me invitó al Center for Art, Research and Alliances (CARA) en New York. Pasaron los años y ahora me contactó para convocarme para el año que viene. Imaginate lo que son las agendas en el mundo del arte, porque todo se programa con mucha anticipación”, nos explica.

–¿Y qué vas a presentar en la Bienal de Venecia?

–El curador, Adriano Pedrosa, me ofreció participar en un espacio de 24 metros. Entonces preparé una serie de siete acuarelas y un dibujo que forman parte de la serie “Las Vírgenes Cholas” y que miden cada una 2 metros por 1,52. También voy a llevar una bandera textil que está hecha de aguayo, el textil andino. Y también participaré con fotografías, retratos de 2014. Participan 300 artistas y no a todos les han dado tanto espacio. Hay artistas que llevan una obra de pequeño formato. En cambio, a mí me dieron ese espacio de 24 metros, y es un privilegio. Lo que hace el curador es apostar por mi obra, por otra voz. Y me pone súper feliz porque es un compromiso de estar a la altura de una exposición internacional, con los miedos de ser un artista de 34 años que no hace mucho salió a otro nivel en el sistema del arte.

–Al parecer el Papa Francisco va a visitar la Bienal de Venecia, ¿te gustaría un encuentro de él con tu obra?

–Me encantaría, porque justamente estas obras son como si fuesen “macro estampas”, que en el centro tienen de protagonista a una virgen y alrededor, situaciones de lo cotidiano. Pienso que lo mío está relacionado con la religión y sería grandioso ese encuentro. Hice una Virgen trans o expresiones y estaría bueno que lo descubrieran.

La artista mendocina participará por primera vez de la Bienal de Venecia.

Un “discurso disruptivo”

–Tenés un compromiso fuerte con la historia, los pueblos originarios y las disidencias. ¿Crees que a las artes plásticas les falta un discurso más allá de los márgenes?

–Hay un compromiso de artistas de mi generación. Claramente hay un compromiso, pero las búsquedas son distintas. Quizás con una persona no binaria les interesa explorar el color, entonces no sos tan explícita en lo político. O surgen otras preguntas con respecto al arte. A mí lo que siempre me interesó de ser artista es ser vocera de donde yo me siento parte, de esa marginalidad. Entonces, ¿cómo hacer para que mi experiencia y la de otras personas no queden en los márgenes? Para ponerse en el lugar del activismo hay que estar en contacto con otras realidades, pero a veces no se sostiene en el tiempo y no es explícito. Siempre me interesó el lugar que yo llamo “artivismo”, de mover el avispero, de hacer preguntas sobre el arte, el cuerpo, el género, la sexualidad. Abrir esas preguntas, abrir el juego a otras personas.

–¿El mercado del arte está hoy más abierto a las divergencias y al activismo?

–Siento que en estos últimos años hay una fuerte pisada sobre estos lugares. En algún punto somos la novedad y se nos comenzó a dar lugar en sociedad, entonces eso resuena en el mundo del arte. Ahora se comprende lo que quieren decir los nuevos cuerpos en el sistema. Lo que sucede es que el arte siempre ha sido elitista, y estas personas tienen otras herramientas para romper esa tradición de lo binario. Y surge también esto de “la agenda”: de acuerdo a lo que se habla tenés un espacio. Pero eso dura muy poco, porque si vos tenés talento lo vas a mantener en el tiempo. Artistas trans hay un montón, pero yo me preparé mucho para llegar acá. Estudié, nunca paré de formarme, más allá de lo que represento con mi género.

Parte de las obras que expondrá La Chola Poblete en la Bienal de Venecia 2024.

–¿Qué proyectos tenés por delante?

–Hace dos semanas entregué lo de la Bienal. Ahora estoy preparando lo que voy a mostrar en la Art Basel Suiza, y después tengo la muestra “Guaymallén” del premio de Berlín, que es itinerante y estará en el Museo Mudec de Milán, en septiembre. En junio tengo una exposición en Suiza, en el medio voy a Art Basel París y tengo algunas muestras colectivas; voy a exponer en el archivo de la Memoria Trans, que abrió un espacio. Ya tengo el año cubierto hasta los primeros meses del 2025.

–¿Qué margen te queda para crear lo nuevo?

–Yo estoy todo el tiempo con estímulos, trato de ver obras, leer, ver cine. Siempre estoy pensando qué producir. Me voy imaginando proyectos y algunos se dan. El tema es el tiempo, porque los tiempos de producción son más largos, pero con esta demanda tengo que estar en actividad permanente.