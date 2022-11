Juan Falú en Mendoza: cómo es “Coplas sonoras de la tierra nuestra”, que se verá hoy gratis en el Fader

Coplas y poemas sobre los paisajes del país más austral del mundo hay miles. Desde la existencia de nuestro folklore, son innumerables las obras que han dejado poetas, populares y también menos conocidos.

Pero el desafío es renovar esa mirada, con una propuesta fresca, que ofrezca desde la música y la raíz una idea de esa geografía. Y nada mejor que el intercambio cultural para ofrendar esa obra.

Así nació “Coplas sonoras de la tierra nuestra”, un espectáculo que condensa el intercambio cultural argentino-chino, promovido por la Cátedra Internacional de Estudios sobre China, Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Congreso, impulsada por Mercedes Sola y Sun Xintang, titulares del espacio académico.

Es ahí donde fueron convocados el guitarrista tucumano Juan Falú, el músico Polo Martí, la cantante Florencia Bernales y la flautista mendocina Beatriz Plana. En vivo, los artistas interpretarán la obra inédita hoy, en la Explanada del Museo Fader. Un concierto con entrada gratuita, aunque requiere previa inscripción por Entradaweb.com.ar.

“La idea de ‘Coplas sonoras de la tierra nuestra’ (pensanda para cualquier intercambio, sea con otros países también) es buena para presentar canciones que den cuenta de la tierra de uno. Pero como un bloque que tenga cierta unidad. En este caso la da la poesía y se apela al formato de la copla. Todas las canciones están hechas en base a coplas, con un formato de cuatro versos”, nos comenta Juan Falú, histórico guitarrista folclórico.

El paisaje trasciende el estereotipo de la postal de lugares bellos, para ser interpretado desde la poesía y la música como una pertenencia, una cuna y un lenguaje. Eso representa la montaña, la pampa, los ríos, el desierto y la selva.

Durante la interpretación de las obras, desde China, el maestro Su Yang interpretará coplas de “su tierra” a partir de una conexión virtual. Los temas buscan representar estos paisajes con formas poético-musicales sedimentadas del folclore argentino. Y así unir dos culturas diferentes, que se entrelazan en un espacio.

“En este caso, las coplas las compuso Teuco Castilla, que es un maestro en esto de hacer y decir coplas. Y sobre esas coplas de cada paisaje en un sentido ancestral y casi filosófico, no como postal, sino esos paisajes que son parte de la geografía más entrañable de nuestra tierra, como la montaña, la selva, los ríos y la llanura. A partir de eso surgieron las canciones. Yo musicalicé cuatro canciones y otra Polo Martí”, comenta Falú sobre el proceso de composición, cuyos arreglos estuvieron a cargo de Martí, y luego registraron la obra para un próximo disco.

Además de conformar un mapa distinto de intercambio cultural y musical con China, el primer volumen de “Coplas sonoras de la tierra nuestra” significa una renovación en la obra poética y sonora folclórica, sin perder lo ancestral y aprovechando la permeabilidad del género.

“Para mí lo importante es que salieron hermosas canciones. Me da gusto haber participado e interpretarlas, es un material inédito. Porque no buscamos en el vasto repertorio, pero la idea fue generar algo nuevo, por eso es un estreno, no solo de la muestra artística, sino de las obras que son originales. Y otro punto importante es que todos los músicos que participamos somos provincianos y estamos dando cuenta de la tierra adentro. Es importante y fundamental apuntalar esos sonidos, refrescados, no olvidarse de sus raíces y apuntar a nuevas ideas. Todo ese movimiento, que en el folclore es permitido, un tránsito entre las raíces y los frutos. Porque tal vez el folclore es lo más tradicional que conocemos, pero el más permisivo para las nuevas ideas”, nos explica Falú.

Permanecer en el folclore

A sus 74 años, Juan Falú continúa siendo un referente del folclore nacional y permanece vigente con múltiples proyectos.

Además de esta reciente obra colectiva, editó el disco “Falú”, junto a la cantante Nadia Szachniuk, en el que recopila composiciones propias y de su tío, el legendario Eduardo Falú.

El guitarrista tucumano sigue vigente con múltiples proyectos.

“Estoy con muchos proyectos, que son gratos. Hicimos la edición 28 del Festival Guitarras del Mundo, también el disco ‘Falú', que tiene composiciones de Eduardo Falú y mías. Un disco de guitarra y voz con versiones libres. Y también hice el trabajo llamado ‘Mojones’, junto a Teresa Parodi y Liliana Herrero. Es un trabajo precioso, un cancionero que refleja huellas de la historia de la Patria. Aparte volvimos a las giras, como solista, tocando por distintas ciudades y una gira por Europa. Con tanta actividad somos una especie de ejército de resistencia cultural”, concluye el músico.

La Ficha

COPLAS SONORAS DE LA TIERRA NUESTRA

Con: Florencia Bernales, Beatriz Plana, Juan Falú, Polo Martí y Su Yang.

Día y hora: hoy, a las 19.

Lugar: Explanada del Museo Fader (San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo).

Entrada libre y gratuita, previa descarga en EntradaWeb.com.ar