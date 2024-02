José Palazzo, en la previa del Cosquín Rock: “La firmeza del rock and roll es muy importante en la industria”

“Mis vacaciones están siempre vinculadas con la música”, confiesa José Palazzo, el hombre que aún no puede desconectarse ni un solo día de su vida laboral. Después de terminar la producción de los cuatro shows sold out de Don Osvaldo en el Luna Park, el productor musical vuelve a Córdoba para seguir delineando los detalles de la edición 2024 del Festival Cosquín Rock. Y en medio de esa vorágine, los proyectos siguen. Porque a pesar de que el año recién comienza, para el cordobés su agenda no se toma descanso.

-¿Te acordás de tus últimas vacaciones?

-Mis vacaciones están siempre vinculadas con la música. La última vez fui al Festival de Blues de Chicago y también me tomé unas mini vacaciones y fui a tocar como backing band de Claudette King, que es la hija de B. B. King. Y fueron días maravillosos de descanso y felicidad.

-Siempre está presente la música y los escenarios, ¿no tenés un momento de desconexión total?

-No. Lo sueño mucho, a veces pienso que me podría suceder, pero en la práctica a mis 53 años no me ha sucedido. Sigo conectado. Y nosotros tenemos el Cosquín Rock en Estados Unidos y España, entonces los viajes de avanzada, para hacer la producción, los aprovecho y dejo unos días de descanso previos o después. Y las considero mis vacaciones. Ir a ver una banda que me gusta cuenta como fan y cuenta como súper vacaciones. Son muchas horas donde la paso bien, descanso y me desenchufo. No es que voy a estar pendiente del show, sino que disfruto de la música.

El productor cordobés habla sobre la nueva edición del Cosquín Rock (Gentileza Nicolás Bravo - LVD)

-¿Pero se une el disfrute con el trabajo?

-No. Si yo hago un show de Don Osvaldo, de La Renga, el Cosquín Rock, lamentablemente no lo disfruto como amante de la música. Sí disfruto de mi trabajo, pero termina y tengo el cansancio no de un fan sino de un productor que estuvo trabajando con mucho estrés. Disfruto mi trabajo, lo amo, amo mi trabajo de campo, del estadio, los tours. Pero no deja de tener esa carga de trabajo que incluye responsabilidades que cuando vas a un recital como público no las tenés. De hecho, siento un gran placer de ir a recitales donde no trabajo porque percibo en el estómago esa diferencia. Cuando trabajás de lo que te gusta y vas a disfrutar de un show, entendés la jugada y la pasás bien.

EL CREADOR DEL FESTIVAL DE ROCK MÁS LONGEVO

El próximo 11 y 12 de febrero se realizará la edición número 24 del Festival Cosquín Rock, en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba. El encuentro se convirtió en histórico para la escena musical argentina, y traspasó la frontera con ediciones en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Para este año, pese a un contexto económico difícil con el consumo resentido, el festival no se achicó y redobló su apuesta, con una grilla que tendrá grandes figuras como Slash, Molotov, Duki, Babasónicos, Ciro y Los Persas, Skay, Lali, el regreso del reggae con un line up especial con Dancing Mood, Alika, Mimi Maura, Stailok, entre los más de ochenta artistas y bandas.

Un ambicioso Line up para la nueva edición del festival en la sierra cordobesa.

El encuentro, que ya es un clásico indiscutido de la música argentina, propone una experiencia 360 con siete escenarios y espacios exclusivos, para vivir distintos momentos con las mejores bandas de rock, pop, trap, blues, metal y reggae. Cuenta con un sector VIP y acceso general, con dos jornadas a pleno que comienzan a primera hora de la tarde y se extienden hasta pasada la medianoche. Además de otras experiencias gastronómicas y stand de marcas exclusivas, los asistentes podrán contar con el Pocket Cash, un innovador método de pago exclusivo en CR24 para comprar bebidas, comida y otros productos con mayor facilidad y tecnología. Las entradas están disponibles en el sitio oficial del Cosquín Rock.

-En esta edición del Cosquín no se han achicado en producción, pese a un contexto difícil.

-Totalmente. Ha sido un esfuerzo muy grande y para nosotros es una jugada muy ambiciosa. Con una situación del país compleja, que a lo mejor deberíamos retocar los planes, pero quisimos que fuera un gran Cosquín, “a pesar de”.

-¿Qué desafíos se vienen para el festival?

-Tenemos cuatro desafíos muy importantes para este año. Uruguay, que va a ser el 21 de abril, en Paraguay será el 14 de mayo, España que será el 14 de septiembre. Y estamos definiendo la fecha del Cosquín Rock en Perú, a donde volvemos después de la pandemia. Y antes de pasar el Cosquín Rock 2024, ya comenzamos a trabajar en la conmemoración de los 25 años, un cuarto de siglo de un festival cordobés, argentino, con una representación muy grande para nosotros. Es uno de los más grandes de Argentina y Latinoamérica y el más longevo. Entonces, lo principal es mantener los estándares, los servicios y expandirse a otras plazas.

Slash, Lali y Steve Aoki sobresalen en el programa de Cosquín Rock 2024. (AP, Facundo Luque e Instagram @bizarrap)

-¿En algún momento avizoraste en lo que se iba a convertir el festival?

-Nunca. En el 2002 pensamos que no lo hacíamos más. La verdad es que el crecimiento tuvo que ver con mucho esfuerzo y el acompañamiento de un montón de artistas, managers y el público. Nunca nos imaginamos que iba a suceder esta historia, tan importante que tiene la Argentina en el mundo en la música. Y nos seguimos sorprendiendo con lo que sucede.

-Con los cambios en la industria de la música, el festival se abrió a otros géneros y tendencias internacionales. ¿Cuál fue el cambio más rotundo que has visto en la industria en estos años?

-Lo que veo es que si bien hay un cambio en los estilos musicales, la firmeza del rock and roll es muy importante en la industria. Nuestro escenario más importante tiene a los artistas más importantes del rock, como Divididos, Skay, Ciro, Las Pastillas del Abuelo, Molotov, Las Pelotas... Además hay blues, están los Babasónicos, los Decadentes, los clásicos del rock. Es la columna vertebral de nuestro festival. También hay un escenario de reggae con Dancing Mood, Alika, Don Carlos de Jamaica. Y los otros géneros también tienen que ver con la cultura del rock. Justamente ayer estaba viendo un video de YSY A en vivo en la Plaza de la Música en Córdoba, y yo lo puedo comparar con un show de La Renga, lo que significa la arenga del público, independientemente de lo que sean las fórmulas. Hoy hay otra forma de percibir la música y no deja de ser cultura del rock.

LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO Y UN ASADO IDEAL CON AMIGOS DE LA MÚSICA

A sus 53 años, José Palazzo ha sido testigo de momentos históricos de la música nacional. Amigo de Charly García, produjo sus shows. También concretó el concierto de Paul McCartney en Córdoba, Luis Miguel, y es el artífice de las giras de La Renga y Don Osvaldo, dos de las bandas de rock argentinas más convocantes. Entre sus últimas producciones figura el concierto de Tini Stoessel en Córdoba, como así también la expansión por Latinoamérica y Europa del Cosquín Rock. Un hombre que conoce a fondo el negocio de la música y que sabe cómo moverse entre el poder, los artistas y el público.

-En un momento crucial donde se plantean cambios en la gestión cultural estatal, ¿cómo ves la comunión entre la cultura del Estado y los privados?

-Siempre la combinación de esfuerzos es muy productiva. Y creo que donde se colabora entre lo privado y lo público se generan mayores resultados. Y eso repercute en el desarrollo de nuevos artistas, en el crecimiento de plazas nuevas. Es muy importante poner el esfuerzo en los nuevos artistas para que tengan visibilidad. No tendríamos ni Ciros, ni Ricardo Darines, ni Charlys, si no hubiésemos tenido un desarrollo de nuestra cultura: el teatro, el cine, la música argentina. Y siempre hubo un apoyo del Estado.

El productor cordobés creador del Cosquín Rock.

-¿Hay algún artista que si tenés la posibilidad de producir no lo aceptás?

-Hoy le tengo bastante reserva a la música teen, porque los artistas teen tienen una presión por parte del público que hoy no me la bancaria. Pero a mí me gusta la música en todos sus sentidos, la producción en general.

-Si organizás un asado con artistas amigos o que admirés, ¿quiénes participarían y dónde lo harías?

-Skay, Chizo, Germán Daffuncio, Andrés Ciro, Adrián Dárgelos, el Tete y Tanque (Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesia Iglesias de La Renga). Y sería en el patio de mi casa, donde han estado todos.