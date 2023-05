Jey Mammón se mostró ante las cámaras y habló sobre su futuro laboral: “Vamos a volver”

Sin lugar a dudas, los últimos meses de la vida de Jey Mammón se han encontrado en medio de una revolución de emociones y muchas cámaras frente a sus ojos. El día de hoy volvió a plantarse frente a un medio de comunicación y habló sobre su futuro en la televisión.

Jey Mammon hablando con Jorge Rial.

Cuando se dio a conocer la denuncia sobre abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto, el actor y conductor decidió alejarse de los medios durante más de un mes para tomar un respiro de la situación. En medio de todo esto, viajó a España y luego volvió con total tranquilidad.

Jey Mammón llegó a España.

El día de hoy, Jey se enfrentó a un movilero del programa “A la tarde” y conversó sobre distintas temáticas luego de dada a conocer la fuerte denuncia que recae sobre él. Entre todos los problemas que surgieron de dicha situación, su futuro laboral es una de las grandes incógnitas y sobre la cual habló con el periodista del canal América.

Lucas Benvenuto

“Seguramente vamos a volver. No sé a dónde, pero seguramente vamos a volver”, expresó respecto a sus ganas de aparecer nuevamente en la televisión luego de ser despedido del programa “La peña de morfi” que conducía con Jésica Cirio.

Cómo es la vida de Jey Mammón luego de la denuncia

Más allá de las temáticas laborales, Jey Mammón aseguró que está viviendo su vida normal porque se encuentra tranquilo, aunque no dudó en apuntar contra quienes se encuentran en la vereda contraria a él. “Quienes hayan mentido y quienes se hayan subido a la mentira tendrán que responder en el ámbito judicial”, aclaró refiriéndose a tribunales.

Luego de esto, el actor agregó: “No tengo ganas de hablar prácticamente de nada. No soy muy de anticipar lo que va a pasar, tampoco nunca me gustó hacer circo. Cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo”.

Para cerrar el móvil y terminar con sus temas personales sumó: “No tengo más nada para decir. Estamos frente a una falsa denuncia, entonces vuelvo a lo mismo: quienes hayan mentido, quienes hayan subido a la mentira, quienes hayan hecho eco y se hayan hecho dueños de la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial”.