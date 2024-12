Jenifer de “Gran Hermano”, habló tras su salida del reality y dijo que “esperaba irse”

“A los que están durmiendo, despiértense que están en Gran Hermano”, lanzó a sus ex-compañeros de “Gran Hermano” Jenifer Lauría segundos antes de abandonar el reality show más famoso.

Eso marca como un termómetro la alta temperatura que se vive en una casa, que en lugar de palpitar, arde, y que no pasará una Navidad ni Año Nuevo tranquilo.

Con el 65,7% de los votos, la “ex-hermanita” abandonó la casa más famosa del país, no sin haber dejado en claro que su personalidad era avasallante: a pocos días de entrar, comenzó una romance con Giuliano “Nano” Vaschetto y peleó más de una vez.

Si bien fueron solo tres semanas en “GH”, la participante dejó su huella en el grupo y, como todos los que salen en esta instancia del certamen, espera otra chance en el repechaje.

Jenifer de Gran Hermano 2025 reveló cómo fue su relación con Luz: “Quería tener distancia”

“Por suerte me cayó bastante bien y me esperaba irme”, dijo Jenifer en una entrevista con Clarín.

-Te fuiste dejando un mensaje picante a tus compañeros: que se despierten. ¿Hay muchos haciendo la plancha?

-Sí. Hay un montón que no son conscientes dónde están y se piensan que están en un “all Inclusive”. Y no aportan nada.

-¿En qué falló entonces tu juego? ¿Una placa positiva te hubiera salvado?

-Sí, una positiva sí. Estuve en placa por ser amiga de Ulises, porque fue estrategia de mis compañeros votarme para ver qué hacía él entre Chiara (Mancuso) y yo. Y la gente decidió sacarme porque no le habrán gustado algunas actitudes mías. También por “Nano” (Giuliano), tal vez, y los comentarios que hizo de Luciana.

-Históricamente, no suele ser una buena estrategia tener un romance en la casa porque te aísla de los demás.

-Igualmente no era un romance, porque él sigue soltero y yo también. Empezamos como un juego de a 4, con Chiara, “Perú” (Renato Rossini), Nano y yo. Perú se alejó y quedó un triángulo que primero era divertido. Después pasó a ser una relación, pero no somos novios. Afuera veremos, pero no es que voy a esperar que salga Nano. Ayer vi algunos videos que estaba sonándole la espalda a “Chiari”, a Luz, pero no me molesta.

-Con Luzqui, con quien quedaste en el mano a mano final de placa, tuviste un cruce desafortunado que expuso tu carácter y te terminó restando más que sumando.

-Ayer me dijeron en El debate que yo era una patotera y no lo sentí así. Aparte, ni le grité. Le hice un comentario y ella me lo retrucó. Después lo hablamos y quedó la mejor.

-¿Cuál es tu podio de finalistas?

-A “Luqui” (Luca) lo veo, a Santiago también. Y de las chicas no veo a otra que Sandra en la final.