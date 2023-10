Javier Milei no la pasó bien: estos son los padres que el libertario considera muertos

Javier Gerardo Milei nació en una de las zonas más prestigiosas de Palermo, el 22 de octubre de 1970- cumplirá 53 años este domingo- es hijo de Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich. Su padre es un empresario del transporte de pasajeros del más alto prestigio, y su madre, ama de casa. Además, tiene una hermana llamada Karina, quien es el cerebro de su campaña.

En una entrevista realizada por Nicole Neumann en el año 2018 se refiere a ellos como sus “progenitores” y afirmó que para él están muertos, mostrando una distancia muy fuerte de ellos. La razón es que en su infancia habría sufrido actos de violencia físicos, verbales y psicológicos.

Javier Milei habló hace años de sus padres y los consideró muertos.

“Con mis papás llevamos casi diez años sin hablarnos. Vos no llegas a una decisión así porque sí. Yo considero que debes vincularte con la gente que te da vínculos sanos. Es un accidente de la vida el vínculo sanguíneo. Por eso, en ese sentido, para mí no es tan dramático. La gente tóxica te la sacas de encima”, aseguró Milei en dicha entrevista.

“A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos. Pero creo que todos los maltratos que me tocaron vivir, ya sean físicos o psicológicos, hicieron que eso haya afectado mi personalidad. Porque te imaginaras que cuando yo digo las cosas que digo son bastante pesadas”, recordó.

La relación de Javier Milei y su hermana

Luego de las PASO, Milei ha hablado en su vida varias veces y confirma que no tiene más hermanos y puso énfasis en describir a Karina: “Con ella me saqué la lotería. Es el precio completo. No hay otro ser más maravilloso en la tierra”. Asimismo, dijo que lo sobreprotege y “es una malcriadora serial”.

A su vez, el elocuente Diputado de la Nación confesó que la victoria en las PASO es “obra de ella”: “Es la gran responsable de todo esto. Sin ella hubiera sido imposible. Es la verdadera Milei. Yo solo soy el divulgador. El 99% de los resultados son responsabilidad de ella, por lo que deberían tratarla con más respeto”.

Hasta la llegada de Fátima Flórez a su vida, Javier Milei daba por hecho que el rol de “primera dama” podría haber sido sin ningún problema de su hermana, a quien, además, le aseguró ser su secretaria personal en caso de asumir las riendas del país.

