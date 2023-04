Jack Nicholson reapareció luego de 18 meses: las imágenes y versiones sobre su salud

Luego de 18 meses reapareció Jack Nicholson, que el sábado 22 cumplirá 86 años. Las imágenes del icónico actor fueron publicadas por el portal Daily Mail, y se lo puede ver algo desaliñado en su complejo de 10 millones de dólares, en Mulholland Drive en Beverly Hills.

El actor de Barrio chino, El cartero llama dos veces y que fue el Guasón del Batman de Tim Burton, fue filmado y fotografiado en el balcón de su complejo de Beverly Hills el jueves 13 de abril, disfrutando del aire de la mañana. Llevaba puesta una camisa de color naranja, que le quedaba holgada, y pantalones igualmente grandes, mientras se apoyaba contra la baranda de su balcón. En un momento, el actor de Atrapado sin salida se puso a observar atentamente un helicóptero que volaba por encima.

Había sido visto por última vez en octubre de 2021, viendo a sus queridos Los Angeles Lakers junto a su hijo, Ray.

Preocupación de sus amigos

La aparición del tres veces ganador del Oscar se produce después de que varios informes sugirieron que sus amigos estaban preocupados de que muriera solo, de manera similar a su ex vecino, Marlon Brando.

Desde que se retiró, el actor esquivó los rumores de que tuvo que dejar de trabajar porque empezó a luchar contra el Alzheimer, que le hacía imposible recordar las líneas de sus diálogos en los rodajes.

“Ha dejado claro que su hogar es su castillo. Pero la gente solo desearía que saliera de la casa y apareciera para decirles, o al menos tranquilizar a la gente, de que está bien”, había dicho un amigo anónimo a Radar Online en enero.

“Jack está en contacto con ciertos parientes, especialmente Ray, su protegido, de quien está tan orgulloso, pero sus días de socialización quedaron atrás”, agregó.

Ese mismo mes, la misma fuente le dijo a Radar que aunque Nicholson estaba en buena forma física, “su mente se ha ido”.

Poco después de que surgieran esos informes, el ex presentador de Fox News, Bill O’Reilly, dijo durante un episodio de No Spin News que los informes de que la salud mental de Nicholson había disminuido eran “tonterías”.

“Visité a Jack Nicholson hace unos meses. Tuve una larga conversación con él y sigue muy de cerca No Spin News y tenía todo tipo de preguntas inteligentes para mí”, dijo en su momento O’Reilly. “He sido amigo de él durante décadas. Tiene 85, ¿de acuerdo? Pero intelectualmente es más ágil que el presidente de los Estados Unidos”.

Así luce hoy Jack Nicholson.

El drama familiar

Su última aparición en los cines fue allá por 2010, en la poco vista ¿Cómo saber si es amor? (How Do You Know), que coprotagonizaba junto a Owen Wilson, Reese Witherspoon y Paul Rudd (Ant-Man).

Nicholson se enteró de grande que su madre no era su madre. Quien realmente lo dio a luz, una corista soltera llamada June Frances Nicholson, lo tuvo a sus 18 años, y sus padres decidieron criarlo como si fuera su propio hijo, fingiendo que June era su hermana.

Durante casi cuatro décadas, Nicholson creyó que su madre era su hermana, hasta que la revista Time descubrió la verdad.