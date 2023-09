“Iosi, el espía arrepentido”: Llega la segunda temporada del thriller de espías inspirado en hechos reales

La plataforma Amazon Prime lanzó el tráiler y arte oficial de la segunda temporada de la serie Amazon Original argentina, Iosi, El Espía Arrepentido. El elenco incluye a Natalia Oreiro (Casi Muerta, Santa Evita), Gustavo Bassani (Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Señales del Fin del Mundo), Mercedes Morán (Maradona: Sueño Bendito, El Reino), Alejandro Awada (Historia de un Clan, Nueve Reinas), Carla Quevedo (Monzón, El Secreto de Sus Ojos), Marco Antonio Caponi (El Tigre Verón, Nadie Nos Mira), Matías Mayer (Barrabrava, Un Crimen Argentino), Minerva Casero (Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Simona), Damián Dreizik (Loco Por Vos, Los olvidados) y César Troncoso (La noche de 12 años, Diciembre 2001), con apariciones especiales de Moran Rosenblatt (Fauda, Hit & Run) e Itzik Cohen (Fauda). La Segunda temporada de Iosi, El Espía Arrepentido se estrenará el 27 de octubre exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

"Un día más para morir", nueva película con Mel Gibson.

Esta temporada de la serie aborda el atentado al edificio de la AMIA, el ataque terrorista más sanguinario en la historia de Argentina, que dejó a cientos de personas muertas o heridas, mientras encontramos a nuestro protagonista Iosi todavía prófugo y decidido a hablar públicamente con la ayuda de una famosa periodista, cuando los servicios de inteligencia israelí le piden investigar el mayor secreto militar argentino: el misil Condor.

Iosi, El Espía Arrepentido es una producción de Oficina Burman (THE MEDIAPRO STUDIO), un galardonado equipo liderado por el creador y showrunner de la serie, Daniel Burman (Cecilia, Pequeña Victoria). Él también comparte créditos como director con Sebastián Borensztein (La Odisea De Los Giles, Un Cuento Chino), quien también es guionista principal, y con Martin Hodara (La Señal).

Captura de las nuevas escenas que se estrenará en octubre

Esta nueva temporada se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Originals argentinas como Barrabrava, Argentina, 1985, El Fin del Amor, LOL: Last One Laughing Argentina, Porno y Helado y Maradona: Sueño Bendito, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a Citadel, The Boys, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Jack Ryan de Tom Clancy y The Marvelous Mrs. Maisel, todas en Prime Video, que está disponible sin costo adicional para clientes Prime Video.