Insólito: profesor de inglés enseña a sus alumnos con la famosa pelea de ‘Silvina Escupidero’ y Moria Casán

En las redes sociales, un video educativo ha cautivado la atención de miles de usuarios en TikTok. Una alumna, identificada como @yamilasalomonn, logró viralizar una clase muy singular donde su profesor enseña utilizando la traducción al inglés de la icónica pelea entre Silvina Escudero y Moria Casán.

Dicho enfrentamiento se dio en la pista de “Bailando por un Sueño” en 2011 y el profesor lo utiliza para enseñar gramática a sus alumnos.

En el video compartido por @yamilasalomonn, se puede observar al profesor utilizando fragmentos de la intensa discusión entre Escudero y Casán para explicar conceptos gramaticales en inglés.

La descripción del video reza: “POV: tienes clases icónicas de gramática. Aprender con cultura argentina be like”. Este post ha alcanzado una gran repercusión, acumulando más de 20 mil likes y superando las 165 mil reproducciones.

La histórica pelea de Silvina Escudero y Moria Casán

Para comprender mejor la originalidad de la lección, es esencial recordar la histórica pelea que tuvo lugar en noviembre de 2011 durante la participación de Silvina Escudero en “Bailando por un Sueño”.

Durante la ronda de ritmo árabe, Escudero sufrió una fuerte caída que generó preocupación. A pesar de la asistencia médica inmediata, se determinó que no había riesgos mayores.

Al finalizar su presentación, Moria Casán, en calidad de jurado, inició una crítica filosa, posteriormente respaldada por Aníbal Pachano.

“Estoy en mi mejor momento”, le respondió Silvina. “No podés decir que estás en tu mejor momento, si la semana pasada estabas mal porque se murió tu abuela”, le retrucó Moria.

“Lavate la boca antes de hablar de mi familia”, contestó Silvina, entre lágrimas. “Lo único que voy a decir es que vos Aníbal (Pachano) y vos Moria son dos irrespetuosos...”, agregó.

Y la diva le soltó: “No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa, atrevida. Estaba diciendo una cosa... ¡Se calla el decorado, atrevidos maleducados! A mí no me vas a decir irrespetuosa vos, porque yo no te estoy ofendiendo. Tené cuidado y respetame vos, respetá a una persona mayor, no seas atrevida”.

A lo que Escudero le contestó a los gritos: “A mí no hace falta que me recuerdes las cosas que pasan en mi vida, Moria Casán”.

“¡No mientas, Silvina Escupidero! No mientas. Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula. No seas ‘subestimativa’ de la gente. Te estoy hablando de que si la semana pasada murió tu abuela y decías que estabas triste, no podés decir que estás en tu mejor momento personal, porque entonces nos tomás el pelo y la que miente sos vos”, concluyó furiosa la diva.

