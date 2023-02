Insólita reacción de Alfa al ser consultado por sus dichos sobre Alberto Fernández: “No me acuerdo”

A cinco días de su eliminación de Gran Hermano, Alfa se refirió a sus polémicas declaraciones sobre Alberto Fernández, las cuales provocaron, hace ya varios meses, un estallido en el Gobierno. El exparticipante de GH se presentó en el piso de Buen Telefé y se mostró desentendido respecto a sus dichos cuando habitaba la famosa casa, donde vinculó al presidente con un pedido de supuestas coimas.

“A mí Alberto Fernández me coimeó un montón de veces”, había asegurado Alfa, entre otras cosas, en sus primeros días en la casa. Al respecto, Pilar Smith, en medio de la entrevista con el noticiero de Telefe, le consultó al entrevistado: “Mencionaste al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, contanos un poco porque fue un comentario que tuvo muchísima repercusión”.

Alfa en el piso de "Buen Telefe", el noticiero matutino del canal que emite "Gran Hermano". Foto Captura: Telefe

“No me acuerdo, fue hace mucho tiempo adentro de la casa y ni me acuerdo. Voy a tener que buscar los archivos y ver”, le contestó el mediático. La panelista de espectáculos insistió: “Ese fue el primer bombazo, dijiste que lo conocías hace 35 años y después Gabriela Cerruti dijo que no te conocía, estabas con el Cone y con Romina charlando”.

“No me acuerdo”, replicó Walter Santiago, tal como se llama el exconcursante de zona Norte. “¿Y por qué decís cosas que después no te acordás?”, le preguntó el periodista Ramiro Pantorotto. “Ni me acuerdo porque se dijeron tantas cosas ahí adentro, después yo también vi cosas que dijeron de mí que yo no tenía idea”, retrucó Alfa.

“¿Pero vos Alfa cuando saliste de la casa te enteraste que hasta la vocera presidencial habló?”, le cuestionó el periodista Mariano García. “Sí, algunas cosas me enteré, pero más que comentarios sobre lo que yo dije o hice, es increíble el cariño de la gente y de los chicos”, cambió de tema el exparticipante de GH.

Al final de la entrevista, García también le preguntó al invitado si se sentía identificado con algún partido político y, además, si se imaginaba haciendo “una carrera política”. “No, jamás. Estoy totalmente en contra de la política porque creo que el 99,9% de los políticos a mí no me dieron nada”, manifestó el exparticipante del reality conducido por Santiago del Moro.

Los panelistas de Telefe entrevistando al exparticipante de Gran Hermano. Foto Captura: Telefe

Ante la repregunta del periodista sobre un posible acercamiento a la política, Alfa sentenció: “No, de ninguna manera, como me podés ofrecer 100.000 dólares para volver a entrar a la casa y no entro”. “Desde que soy chiquito mi pasión son los autos y las motos, conozco, me gusta y sé. Para hacer algo tenés que ser idóneo, tenés que conocer y dedicarte a eso y es imposible que un deportista o un cocinero porque sean buenos sirvan para política. No”, concluyó Alfa.

El exparticipante finalizó: “Para hacer política tenés que ser un excelente administrador, haber demostrado en la función privada que eras excelente, demostrar qué hiciste y a qué llegaste y yo no me siento capacitado para ser político”.

Las repercusiones por los polémicos dichos de Alfa

Luego de que Alfa acusara a Alberto Fernández de supuestas coimas, el Presidente instruyó a sus abogados para que iniciaran acciones legales en contra del participante de Gran Hermano. Por su parte, la portavoz Gabriela Cerruti aseguró que en el poder ejecutivo no pueden “dejar pasar estas cosas”.

“Este estilo de programas, como Gran Hermano, colaboran con el sentido común colectivo. Hay discursos de odio penados por la ley como los discursos homofóbicos. No podemos dejar pasar estas cosas”, manifestó Cerruti en una entrevista radial con Perfil.

En su momento, la funcionaria cuestionó: “Si el presidente hubiera contestado sobre lo que dijo un político en un programa político está bien. Pero les parece mal que responda a algo que dice alguien que tiene mayor impacto y mayor repercusión”.