Gianinna Maradona sufrió un violento robo y le quitaron algo de Diego

La cuenta de Instagram de Gianinna Maradona, reconocida por su bajo perfil y la predominancia de publicaciones relacionadas con su padre, Diego Maradona, tomó un giro inesperado cuando la joven expresó su indignación por un robo que sufrió recientemente.

En un raro atisbo de apertura personal, Gianinna compartió detalles sobre las repercusiones del incidente.En sus historias, Gianinna compartió su desazón: “Me robaron el celular el martes y perdí todo, porque no recuerdo ninguna contraseña, ¡ninguna!”.

La hija del '10' sufrió un violento robo y perdió el celular.

Además de lamentar la pérdida material, reveló el verdadero peso emocional del robo al mencionar algunos objetos de gran valor sentimental: “Lo que más me dolió es perder la estampita de mi viejo, la foto 4x4 de Ben y los stickers que tenía en la funda”.

el recuerdo de Gianinna Maradona a su papá

La incomunicación forzada a la que se vio sometida tras el robo también fue motivo de preocupación para Gianinna: “Ojalá lo vendan y les sirva más de lo que me servía a mí. Todavía estoy sin WhatsApp y sin número de teléfono”, reflexionó.

Incluso su acceso a las redes sociales se vio afectado, como indicó al revelar su dificultad para recuperar su contraseña en Instagram: “Instagram no me dejaba recuperar mi contraseña tampoco. Me ponía que mi usuario no existía y Fierita Catalano me salvó la vida. Gracias, te queremos”.

Gianinna y Diego Maradona. (Instagram @giamaradona)

El Kun Agüero elogió a Gianinna Maradona

Por otro lado, elogios inesperados surgieron desde otro frente en medio de esta situación personal. El exfutbolista Kun Agüero tuvo palabras de elogio hacia Gianinna Maradona durante una entrevista, destacando la crianza y el carácter de su hijo Benjamín, compartido con Gianinna.

Agüero expresó su satisfacción con la actitud tranquila y educada de Benjamín, atribuyendo este mérito a la influencia positiva de su madre y el apoyo de su familia.

Gianinna Maradona y el Kun Aguero con Benjamín

El robo del celular de Gianinna Maradona no solo desencadenó una ola de emotivas confesiones en sus redes sociales, sino que también desató una inesperada muestra de reconocimiento y aprecio hacia su papel como madre, resaltando la importancia del apoyo familiar en tiempos de adversidad.