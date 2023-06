Fuerte cruce entre Mario Massaccesi y Maxi “El Brother” tras las repercusiones de la detención de L-Gante

L-Gante se encuentra bajo arresto por cargos de privación ilegítima de la libertad y, en medio de todo esto, su círculo de amigos y familiares mantienen a los medios de comunicación informados sobre los nuevos detalles.

L-Gante acusado de privación ilegítima de la libertad.

En las últimas horas, tanto Alejandro Cipolla, su abogado; Claudia Valenzuela, su madre; Miguel Ángel Prosi, su padre; y ahora su representante, Maxi “El Brother”, han expresado sus opiniones públicamente.

Durante el mediodía de este viernes, en TN Central habló el manager de Elián, quien quiso defenderlo luego de que también lo criticaran por las letras de sus canciones. “Si fuese un rapero de Estados Unidos, fijate las letras que cantan, o los puertorriqueños, o los funky favela de Brasil que son tan famosos como él, mueven masas, y hablan de lo mismo, es música urbana. Habla de lo que sucede en el barrio”, expresó Maxi El Brother.

Mánager de L-Gante.

El fuerte cruce entre Mario Massaccesi y el manager de L-Gante

Ante esta explicación del manager, una de las periodistas presentes durante la nota preguntó si se trata de un personaje que arman para el momento de mostrarse como artista y escribir sus canciones. Con la intención de chicanear, Maxi respondió: “No, no es un personaje, es lo que sucede en el barrio. Quizás ustedes no lo viven o no lo ven porque no nacieron en un barrio”.

Mánager de L-Gante y su cruce en tv.

Sin dejar pasar este duro y fuerte mensaje, Mario Massaccesi quiso dejar en claro su punto de vista y sumó: “Yo nací en un barrio y me cagué de hambre gran parte de mi vida”. Luego de esto, aseguró que su padre no llegaba a fin de mes, no tenía plata para ir al colegio y comenzó a trabajar desde los 14 años.

Con esta postura del otro lado de la cámara, Maxi preguntó si los “amigos” del periodista saben lo que es vivir en esos lugares de la ciudad. Sin apoyar la postura del mánager, Massaccesi respondió: Ninguno ha hecho apología de la violencia ni ha tenido estos desbordes como tiene este pibe”.

Para terminar el fuerte cruce, el representante siguió la pelea diciendo: “Bueno, quiero tener tus amigos. Mis amigos están presos, muertos, dos, tres deben estar vivos. Yo nací en Villa Lugano, en la villa 20 de Lugano”.

