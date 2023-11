Fueron furor en el cine y ahora son las series más vistas de HBO en Argentina

¡Hey, fanático de las series! ¿Estás listo para sumergirte en el apasionante mundo del streaming? Hoy te traemos una noticia que te va a volar la cabeza. Resulta que cada vez más personas invierten su tiempo de ocio en disfrutar de los mejores contenidos en HBO. ¡Sí, así como lo escuchás! Y no es para menos, porque esta plataforma se ha convertido en el paraíso de las series más populares y adictivas del momento. Si sos de los que no pueden resistirse a una buena maratón de episodios, te invitamos a que no te pierdas el ranking de lo más visto de series en Argentina. Vas a encontrar los títulos que están en boca de todos y que no podés dejar de ver. Desde dramas intensos hasta comedias que te harán reír a carcajadas, HBO tiene todo lo que necesitás para pasar un buen rato. Así que, ¿qué estás esperando? Prepará las palomitas, acomodate en tu sillón favorito y sumérgete en el fascinante universo de las series más populares. No te quedes afuera, porque HBO tiene preparado un festín de entretenimiento que no podés perderte. ¡Dale, animate a descubrir lo que todos están viendo en este momento!

Top 10 series de Argentina

Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

2.- Twisted Metal

A un forastero con boca de motor que no recuerda su pasado se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si puede entregar con éxito un paquete misterioso a través de un páramo postapocalíptico. Con la ayuda de un ladrón de autos que empuña un hacha, se enfrentará a merodeadores salvajes que conducen vehículos de destrucción y otros peligros de la carretera, incluido un payaso trastornado que conduce un camión de helados demasiado familiar.

3.- Amor Lógica Venganza

Esra y Ozan tienen un pasado en común. Para huir de una vida sin futuro, ella decidió proponerle matrimonio al joven ingeniero nada más licenciarse, pero su relación terminó en divorcio. Años después, el destino ha querido reunirles, pero sus vidas han cambiado mucho desde entonces. Esra no tiene trabajo y Ozan se ha convertido en el millonario CEO de una gran empresa.. y entre ellos aún hay muchas cosas pendientes.

4.- La Edad Dorada

Marian Brook, una joven huérfana de un general del Sur se muda al hogar rígido de sus tías en Nueva York. Con una misteriosa amiga negra haciéndose pasar por su criada, descubrirá un nuevo mundo donde los vecinos se gastan el dinero a espuertas. No dejarse llevar por este estilo de vida y la vorágine del dinero será su desafío en un nuevo mundo que se prepara para la modernidad.

5.- Arrow

Después de un violento naufragio y tras haber desaparecido y creído muerto durante cinco años, el multimillonario playboy Oliver Queen es rescatado con vida en una isla del Pacífico. De vuelta en casa en Starling City, es recibido por su madre, su hermana y su mejor amigo, quienes rápidamente notan que la terrible experiencia sufrida lo ha cambiado. Por otra parte, trata de ocultar la verdad acerca de en quién se ha convertido mientras trata de enmendar los errores que cometió en el pasado y de reconciliarse con su ex novia, Laurel Lance. Mientras trata de volver a contactar a las personas de su pasado jugando el papel del mujeriego adinerado, despreocupado y descuidado que solía ser, ayudado por su fiel chofer y guardaespaldas John Diggle, crea en secreto el personaje de un justiciero encapuchado, un vigilante que lucha contra los males de la sociedad tratando de darle a su ciudad la gloria que antes tenía; complicando esta misión.

6.- 30 Monedas

En un mundo donde nada es lo que parece, Vergara, Paco y Elena librarán una batalla por el control de las treinta monedas por las que Judas traicionó a Jesús.

9.- Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

10.- Garavito: La bestia serial

Los investigadores que lograron la captura y condena del colombiano Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino y violador de niños de la historia de la humanidad, narran en primera persona la morbosa crónica del Monstruo de Génova.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, ha producido algunas de las series más famosas y aclamadas, como “Game of Thrones”, “The Sopranos” y “Westworld”. Estas producciones han logrado captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.Las producciones de HBO se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Sus series suelen tener tramas complejas y personajes bien desarrollados, lo que las convierte en verdaderas joyas del entretenimiento. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temas controversiales y actuales, lo que le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público.Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los invitan a reflexionar sobre diversos temas. Sus series suelen abordar problemáticas sociales y políticas, lo que las convierte en una fuente de debate y análisis. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que se ajuste a sus gustos y preferencias. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas más importantes del mundo del entretenimiento, gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para cautivar al público