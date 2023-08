Francisco Stoessel, el hermano de Tini, tiene un talento oculto: así lo mostró en vivo

Fran Stoessel, el hermano de la reconocida Tini, sorprende con su asombroso don. Aunque carece de la capacidad para prever el futuro, Fran ha demostrado ser un maestro en el arte de adivinar los signos zodiacales de las personas sin recibir ninguna pista previa.

Durante su participación en el programa “Nadie dice nada”, conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, Fran compartió su increíble talento.

Entre risas, explicó que su método logra un impresionante índice de éxito del 90%, basándose en su habilidad para descifrar información oculta. “Funciona en un 90%, hay un pequeño margen de error”, aseguró con una sonrisa.

Siguiendo su asombrosa demostración, Fran puso a prueba su habilidad con la panelista Momi Giardina. “Decime algo que tengas y no quisieras tener. Y después, algo que no tengas y quisieras tener”, planteó.

Momi respondió compartiendo sus deseos: “No quiero tener ansiedad y quiero tener orden, ser más disciplinada”. Pero el verdadero momento de asombro llegó cuando el hermano de Tini le pidió a Momi que describiera su cita ideal en detalle.

Con sinceridad, la bailarina expresó su romanticismo: “Me gusta que me inviten a cenar, que me pasen a buscar y generar un clima. Me enamora y me calienta el amor, no el sexo casual”. Sin titubear, Fran reveló su veredicto: “¡Lo saqué! Sos de Aries”, acertando.

Los rumores de romance entre Fran Stoessel y Julieta Poggio

Julieta Poggio, ex Gran Hermano, tras su separación de Lucca Bardelli, su nombre ha sido vinculado con varias figuras del medio. Recientemente, surgieron rumores sobre su cercana relación con Francisco Stoessel en la fiesta Bresh.

En respuesta a esto, durante su programa “Fuera de Joda” en Telefe, Julieta reaccionó incómodamente al escuchar una canción de Tini Stoessel, lo que desató especulaciones.

Julieta Poggio y Francisco Stoessel cada vez más vinculados.

Poggio se apresuró a negar los rumores de un romance con Fran Stoessel. “Juli me dijo que es mentira, y que no puede creer las cosas que inventan”, compartió Estefi Berardi, quien se puso en contacto con ella para obtener aclaraciones.

