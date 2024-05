Francisco quedó eliminado de Gran Hermano y la cara de Furia explica todo

En una nueva vuelta de tuerca en el reality más famoso del país, Francisco, el hijo de Darío, fue eliminado de Gran Hermano.

La decisión del público, que eligió que no debía quedarse, marcó un punto de inflexión en el juego y dejó varias reacciones a flor de piel, especialmente la de Furia, quien no pudo ocultar su sorpresa ante la salida del concursante.

Francisco, el hijo de Darío, fue el primer familiar eliminado este domingo

Francisco fue uno de los nominados con menos votos en una placa positiva, lo que significaba que el público no lo consideraba un merecedor de continuar en la competencia.

Después de despedirse de sus compañeros, dejó la casa de inmediato, mientras Furia, conocida por su fuerte carácter, quedó visiblemente impactada.

Entre los salvados de la nominación se encontraba Facundo, el mejor amigo de Martín Ku. Cabe recordar que Francisco, también conocido como Pancho, nunca atendió las advertencias de su padre sobre el juego estratégico de Furia, lo que quizás contribuyó a su eliminación.

Con la salida de Francisco, los concursantes que continúan en competencia y lucharán por el liderazgo y la casa de Viviendas Roca el próximo martes son:

Franco (hermano de Bautista)

Delfina (hija de Virginia)

Facundo (mejor amigo de Martín)

Las acusaciones de Furia

Antes de la eliminación, Furia, había expresado sus inquietudes sobre Francisco. En una charla seria con sus compañeras, confesó que se sentía perseguida por él, y todas las chicas coincidieron en que había tensión con el hijo de Darío. “El otro día detectamos algunas cosas de Pancho”, comentaron, señalando la incomodidad que sentían.

Furia es la culpable de un enfrentamiento entre Darío y su hijo en Gran Hermano. Captura del video.

Furia reflexionó sobre las posibles razones detrás del comportamiento de Francisco. “Yo me puse a pensar y pregunté ‘¿es por estrategia que Pancho se me tiró encima?’ Entonces, yo le digo: ‘¿no será porque gusta de mí?’ Y si no, es por otra cosa”, compartió con Martín, quien escuchaba en silencio.