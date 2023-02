Fran Roby: “Me encantaría sumergirme en todas las formas de arte que existen”

El músico, actor y escritor mendocino Fran Roby salió a la escena artística local con su primer trabajo discográfico “No quiero estar loco”, que alberga 12 canciones sumergidas en ritmos de folk, funk y rock y que plantea un concepto tan humano como ancestral: la necesidad de permanecer en una sociedad que por sus propias características termina alienando al individuo. El disco está disponible en plataformas (Spotifya y Youtube) y es un verdadero hallazgo musical extra disfrutable.

Pero Fran Roby no solo es artista, también es contador y trabaja para una reconocida empresa digital que aglutina y difunde eventos. Desde ese lugar, asegura que dispone de cada minuto libre para dar rienda suelta a su creatividad en todos los formatos existentes y, de ser posible, “crear otros nuevos”, asegura.

Con apenas 29 años y una tenacidad sorprendente, dedicó tres arduos años de trabajo para editar su primer disco, ya que comenzó durante la pandemia a dar los primeros pasos para materializar su idea, sostenida por las canciones que creó años antes y que finalmente logró editar en un material conceptual completo.

“No quiero estar loco” es un disco de música popular cuyas letras, hablan de amor, de desilusión, de la ruptura con el concepto del amor romántico, de la tristeza, valores y normas sociales y otros tópicos de carácter profundamente humano.

El disco está disponible en plataformas (Spotify y YouTube), pero también lo estará presentando esta noche, a las 22, en Broadway (Pedro Molina 221, Ciudad). Reservas al 261-6329681/261-6329627.

¿A qué se refiere el título “No quiero estar loco”?

Este es un disco que reúne las composiciones desde que empecé a tocar la guitarra, a los 18 años, y las canciones se tratan mayormente de muchas reflexiones que he tenido en mi vida, en las que me cuestiono cosas. Entiendo que uno tiene que alinearse o volverse un poco loco para poder vivir en sociedad, hay que insensibilizarse ante ciertas cosas o pactar con otros para poder convivir. Y el disco trata un poco de eso y de esta reflexión de no querer ceder a esta alienación.

¿Cuál dirías que es el hilo conductor de este disco, si es que lo tiene?

Hablo mucho sobre la ilusión y la desilusión del amor romántico porque hay canciones que parecen de amor pero en realidad hablan de cómo nos evadimos con cualquier cosa.

En qué canción es ésta reflejado este tema del amor y la desilusión del amor romántico

Está perfectamente ilustrado en los videos que están publicados en YouTube. Hay cuatro temas del disco que son “Nena”, “En un rincón”, “Luna” y “No quiero estar loco”, en los cuales se va mostrando, en una forma cinematográfica porque los cuatro videos están conectados, todo este tema. En otras canciones hablo de temas como la angustia existencial, por ejemplo en la canción “Raro” y “Ya ves”.

¿Cómo se siente editar un disco en estos tiempos en que se publican los temas de a uno en plataformas?

Es raro porque es algo que no se está haciendo. Hoy no conviene sacar un disco completo. Si no conviene sacarlos por partes, de a un tema por vez, pero a mí me encanta el formato del disco. Yo entiendo que la nueva manera de comunicar es a través del single, pero yo tenía ganas de elaborar un concepto. Entiendo que también la gente tiene menos tiempo para escuchar o consumir algo, pero yo necesitaba trabajar una idea de 12 temas que están conectados. Es una cuestión bastante romántica porque amo el formato de disco, fue muy loco porque lo hice en la pandemia, cuando la empecé a maquetar empecé a tener un montón de complicaciones y fue un proceso muy largo porque yo no tenía ningún tipo de experiencia, pero es una gratificación enorme poder cumplir con mi rol de artista y materializar todas estas ideas.

Sos actor, músico, escritor ¿Cómo llegas a hacer tantas cosas, cuál es tu búsqueda?

Puedo hacer tantas cosas porque tengo mucha disciplina, soy muy riguroso conmigo. Yo actúo desde los 23 años y en el medio hice una carrera pesada que es la de contador. Así que no hay otra forma que ser muy riguroso y disciplinado. También intento ser humilde, dar pequeños pasos qué me llevan a lo que yo quiero hacer, pero un poquito todos los días, y después de mucho tiempo se llega a resultados.

Mi búsqueda artística es como nos pasa a la mayoría: lo tenés adentro, no sé cómo explicarlo, es información que te baja y es algo que tenés que expresar, es una necesidad. Y tuve que trabajar desde muy chico y mejorar mi situación laboral, y hoy estoy muy contento con eso porque me permite generar el medio para poder materializar ideas artísticas. Así que mi búsqueda es la entrega total, dedico mi día a crear.

Qué te gustaría hacer y todavía no has hecho

Estoy atorado de muchísimas ideas. El disco es un primer paso pero lo que más ganas tengo de hacer ahora es un segundo disco con otra tanda de videos, poder elaborar un concepto, más allá de que tendré que negociar con la realidad y trabajar en un formato más chiquito. Pero también me muevo en otras áreas, he escrito algunas cosas que no he publicado: obras de teatro y novelitas cortas. Ahora estoy con la música, pero me encantaría sumergirme en todas las formas de arte que existen. Y si puedo, inventar una nueva.