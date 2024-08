Florencia Peña se quebró al hablar sobre el supuesto video con Alberto Fernández

Florencia Peña rompió el silencio luego de que en redes aseguraron que saldría a la luz un video de ella junto a Alberto Fernández tras su con el exmandatario en pandemia. Ante el revuelo por el supuesto clip, la artista habló con Andy Kusnetzoff en “Perros de la calle” (UrbanaPlay) y desmintió la existencia de ese material.

Una vez que publicaron los videos de Tamara Pettinato con el expresidente en su despacho en Casa Rosada, periodistas aseguraron que habría más material que involucra a periodistas y famosas.

Ante esta información, el primer nombre que vincularon fue el de Florencia Peña, ya que ella figuraba en los registros que filtraron de las visitas que recibió el presidente en pandemia.

Florencia Peña rompió el silencio por su visita a la Quinta de Olivos

Sin embargo, la artista aclaró que ella fue a la Quinta de Olivos a encontrarse con el máximo mandatario y volvió a dejar en claro que su reunión fue única y exclusivamente para tratar la situación de los actores, que estaban sin trabajar por la cuarentena obligatoria.

“Me encuentro con esta especie de balde de mierda desde un lugar que no comprendo”, lanzó la actriz y se refirió a que en los últimos días fue tendencia en Twitter por aquella visita en pandemia y destacó: “Con la atroz mentira de que está por salir un video mio”.

“No hay ningún video mio que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos porque no hay video ni fotos, no hay nada. Yo fui a una reunión”, aseguró Florencia Peña.

Florencia Peña aseguró que no existe tal video con Alberto Fernández. Captura del video.

En esa misma línea se refirió a las imágenes “fake” que armaron de un supuesto encuentro de la artista con Fernández en el ascensor de Casa Rosada: “Yo no fui a la casa Rosada, fui a la Quinta de Olivos. Y no estaba morocha, estaba rubia... si la van a hacer, háganla bien”.

“No me rompan las pelotas”, agregó visiblemente molesta con haber sido vinculada a una situación compleja luego de que aparecieron videos y fotos que complican a Alberto Fernández por violencia de género y por su reunión con mujeres en el Palacio de Gobierno de la Argentina.