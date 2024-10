Florencia Peña llega a Mendoza con Mamma Mía: “Este musical es un punto de inflexión en mi carrera”

Que una actriz atraviese a varias generaciones durante su carrera no es algo que se vea todos los días. Con su carisma y talento, Florencia Peña ha conquistado el corazón de millones de argentinos a través del humor, el drama, la emoción y, en esta oportunidad, la música.

Este 2024 regresó a los escenarios con un nuevo proyecto: “Mamma Mia!, el musical”. Un espectáculo con gran despliegue artístico y escenográfico que promete conmover y hacer reír a todos. Este 18, 19 y 20 de octubre, estará debutando en Mendoza en el Estadio Arena Maipú. La preventa de entradas está disponible en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del Arena.

Mamma Mía Foto: @mammamiaarg.

En una entrevista exclusiva, Florencia Peña revela los detalles del show, la relación con el elenco tras bambalinas, y cómo es que la gente no se esperaba que ella cantara. Una experiencia inolvidable que la despega del icónico personaje de Moni Argento para desenvolverse en esta faceta que no le es para nada nueva. Con décadas de experiencia sobre el escenario, la actriz cuenta qué se siente volver con un musical como este.

- ¿Cómo surgió la idea de poner en los escenarios este musical tan emblemático?

- Fue una idea loca desde el principio porque estrenamos en Carlos Paz y generalmente estos espectáculos tan grandes empiezan en la ciudad; pero me pareció una idea súper divertida, más por la música de ABBA. Yo ya la había visto a la obra, es uno de los musicales más famosos del mundo. Cuando me llamó Ricky Pashkus dije “bueno, está bueno”, ya había visto la película con Meryl Streep y yo soy una actriz que está acostumbrada a hacer cosas que ya han hecho otras actrices antes (por personajes como “La Niñera”, “Casados con hijos”, etc.), por lo que ya sé encontrarle la impronta personal a cada una de ellas.

Nunca imaginé que artísticamente me iba a dar tanto este musical. La verdad es que volvió a ser un punto de inflexión en mi carrera, las críticas han sido muy buenas y la gente además de ser muy amorosa se sorprende de que yo canto. Son dos horas y media de show que cantamos sin parar. El musical particularmente es una faceta mía que me encanta. Si bien he hecho muchos musicales exitosos, por ahí no tanta gente los recuerda. “Cabaret” fue el último, antes de la pandemia. Cuando volvimos nos agarró la cuarentena así que tuvimos que suspender y ya después cuando volví al teatro fue con “Casados con hijos”, que fue una cosa medio Rolling Stones. Así que volver a un musical de la mano de “Mamma Mia!” fue una hermosura que la llevo en el corazón, porque sé que cuando la deje de hacer este proyecto me va a marcar a fuego.

Mamma Mía, obra protagonizada por Florencia Peña. Foto: @mammamiaarg.

- ¿Lo consideraste un desafío?

- Sí, siempre me da como un poco de temor cuando me meto en cosas que ya se han visto mucho. Hay gente que viene a ver la obra y dice que la vio en Londres, Nueva York, Madrid, entonces tenemos que estar a la altura. Igual yo siempre pienso que el miedo en mí opera en manera de advertencia pero no paralizante. Yo no dejo de hacer nada por miedo. Pero sí a veces el miedo ayuda a frenar y decir “pará, tenemos que estar a la altura y hacer las cosas bien, la tenemos que romper” y nuestra versión es bastante humana, muy argentina. Vos la venís a ver y no es una obra americana, extrapolada. Es una versión nuestra con la que te sentís identificado, es una experiencia “Mamma Mía!”, que no se la pueden perder.

- ¿Es igual que la película? ¿O hay ciertos cambios?

- No, no es igual. En la versión teatral no hemos modificado la historia sino cómo la contamos. En el cómo, tanto yo como actriz principal y Male Ratner que es quien hace de Sophie, preciosa, le dimos cierta onda y eso hace que el material se acerque, que no sea tan lejana. Todas las canciones de ABBA están en el show; cantadas en español porque los temas cuentan la historia y después al final de la obra el dj las pone en su versión original para que la gente cante.

Mamma Mía Foto: @mammamiaarg.

- Tu carrera sabemos que es una dualidad entre dos pasiones: la tele y el teatro, ¿en cuál sentís que podés ser más vos?

- En el teatro, sin dudas. El teatro es mi lugar por excelencia. Hice mucha tele, algunas películas, pero el teatro es donde mejor la paso, donde más vibro, donde hay una comunión con el público única, una energía que se mueve. Si bien el material de la obra es el mismo cada noche, nunca es igual. Es un lugar que me da mucho crecimiento, aprendo mucho del teatro.

- ¿Cómo es la relación con el elenco tras bambalinas? ¿Además de coequipers, son amigos?

- Somos amigos. Primero arrancamos haciendo temporada en Carlos Paz así que de entrada empezamos conviviendo un montón. Yo soy la capitana del barco, como me llaman mis compañeros, porque bueno, soy la cabeza de compañía y me gusta que la gente se sienta cómoda, que mi liderazgo como protagonista sea transversal, positivo. Los quiero mucho y el teatro hace eso; que generes nuevos amigos. Además somos muy divertidos: salimos a comer, hacemos fiestas, de todo.

Mamma Mía Foto: @mammamiaarg.

- ¿Qué opinás sobre el público mendocino? ¿Tenés ganas de volver?

- ¡Sí! A mí me encanta Mendoza, es de los lugares a los que siempre uno quiere ir cuando sale de gira. Sé que a la gente le gusta el teatro y estoy muy contenta de ir para allá; la última vez que estuve fue para conducir la Vendimia para Todos. Vamos a estar en el Arena Maipú que entiendo que es un lugar para conciertos, pero nosotros lo vamos a armar para que quede lindo para “Mamma Mía!”. Vamos a estar viernes, sábado y domingo, así que los esperamos.

- A alguien que no consume musicales o que les tiene cierta idea… ¿Qué tip le darías para animarse a disfrutar de este espectáculo?

- Que salgan del prejuicio. El musical es un rubro hermoso y la gente de a poco empezó a entenderlo porque toca distintas fibras. La música te hace atravesar muchas emociones que por ahí con el texto no las lográs. Yo los invito a que se abran a esta experiencia y se animen porque la van a pasar muy bien.