Fito Paez estrena el video de un clásico junto a Andrés Calamaro y Conociendo Rusia

Si hay un músico que no pierde vigencia y sabe como hacerlo, ese es Fito Paez. El rosarino continúa con la presentación de su último álbum.

Y además de una gira exitosa, con fechas confirmadas en distintas ciudades del país, ahora estrenó el video de un clásico de su repertorio. Se trata de “La Rueda Mágica” (de su disco “El Amor después del amor”), el tema que versiona en su último su álbum “EADDA9223″, con la participación de Andrés Calamaro y Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia.

Una versión en vivo para el recuerdo

Luego del lanzamiento de los videos y single “Brillante sobre el mic” junto a Ángela Aguilar, “Sasha, Sissí y el círculo de baba” con Mon Laferte y “La Verónica”, acompañado por Nathy Peluso de su último disco “EADDA9223”, ahora Fito Paez lanzó el clip de “La Rueda Mágica” , junto a Andrés Calamaro y Conociendo Rusia.

Las imágenes fueron registradas en el show que Fito brindara en el Auditorio ‘Paco Martín’ del Parque Torres, Cartagena (Murcia) el domingo 16 de julio de 2023, en el marco de su gira por España con el tour El Amor 30 Años después del Amor.

El músico lanzó el video oficial de versión en vivo de "La Rueda Mágica", junto a Andrés Calamaro y Conociendo Rusia.

Sus convidados en el nuevo álbum, Andrés Calamaro y Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), se subieron al escenario para recrear esta enérgica versión en una noche mágica.

En palabras del propio Fito: “En la versión original estuvieron Charly García y Andrés Calamaro porque sentía que había un fuerte vínculo entre los tres a través del tiempo y que, finalmente, todos nos habíamos ido de casa para tocar Rock and Roll. Así pasó la vida, pasó el tiempo, yo me hago muy fan de una banda que se llama Coki & the Killer Burritos, que tiene una manera muy especial, muy única de armar sus bases: baterías y guitarras sin bajo, que tomamos para armar toda la introducción del tema. Y después pensé que la voz de Charly la haga Andrés y la voz de Andrés la haga un artista que continúe hoy con su legado, que es Mateo Sujatovich. Cuando los dos cantan juntos, crean una sonoridad increíble”.

Recientemente, Paez ha retomado su gira, pasando por Costa Rica, República Dominicana y Perú, regresando durante noviembre y diciembre al interior de Argentina y Uruguay. En abril pasado, el músico se presentó en un show emocionante, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, como parte de su extenso tour.

El álbum “EADDA9223″ tuvo una gran aceptación en todos los países de habla hispana, por la brillante perfomance de Fito junto a los notables artistas que lo acompañan, y sobre todo por coincidir en el concepto de que cualquier obra musical puede ser revisitada, especialmente cuando viene de la mano de su propio autor.