Fabián Cubero subió un video con sus hijas y agitó la interna con Nicole Neumann

Mica Viciconte cumplió años y lo celebró con su familia. Acompañada de Fabián Cubero y las hijas del ex jugador de fútbol, sopló las velitas en una deliciosa chocotorta. En el video no se lo ve a Lucca, pero como se trata de un bar, no sería extraño que haya quedado en casa, al cuidado de alguien de confianza.

Feliz cumpleaños, amor. Me encanta verte feliz, reír y divertirte. Te amo”, escribió el exfutbolista en su perfil oficial de Instagram. El ex de Nicole Neumann publicó un video donde se puede ver a Mica a pura risa con Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

En el video se puede ver cómo las nenas besan a Mica, quien se muestra emocionada por el gesto que puede abrir una nueva guerra con Nicole.

LAS REDES, DERRETIDAS DE AMOR CON MICA Y LAS HIJAS DE CUBERO

Los usuarios y seguidores de Fabián Cubero reaccionaron al video y muchos aprovecharon para tirarle un palito a Nicole Neumann, quien se encuentra en plena guerra con su hija Indiana.

Mica, Fabián e Indiana, tres que se llevan muy bien

“Me encanta lo simple que son”, “Parecen más tus hijas que de Nicole”, “El amor que le dan las nenas”, “Después la critican, en los besos de las hijas de Cubero se nota lo grosa que es”, “Esta familia es todo lo que está bien”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios en las redes sociales.

FABIÁN CUBERO HABLÓ DE LA DISTANCIA ENTRE SU HIJA INDIANA Y NICOLE

Entrevistado por “Socios del Espectáculo”, Fabián Cubero habló del motivo de la distancia entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, quien vive en su casa desde diciembre.

Indiana Cubero con su papá Fabián y con Nicole. (Instagram)

“¿A ustedes les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verduras? He escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en enserio porque la realidad no es esa”, señaló el ex jugador de Vélez.