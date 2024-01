Estrenos de cine: ¿Qué películas llegan a las salas de Mendoza este jueves 18 de enero?

¿De qué trata ”Pobres criaturas”?

La increíble historia y la fantástica evolución de Bella Baxter, una joven a la que el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter devolvió a la vida implantándole el cerebro de un bebé. Dirección de Yorgos Lanthimos. Actúan Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe.

¿De qué trata “Aguas siniestras”?

No correr. No bucear. No hay salvavidas de turno. No nadar después del anochecer. Manteniendo la esperanza, y contra todo pronóstico, de regresar al béisbol profesional, Ray convence a Eve de que la resplandeciente piscina del patio trasero de la nueva casa será una diversión para los niños y una terapia física para él. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza maligna que arrastrará a la familia a las profundidades de un terror inescapable. Dirección de Breck Eisner.

¿De qué trata “Sobrevivientes: Después el terremoto”?

El mundo ha sido reducido a escombros por un terremoto masivo. Mientras nadie sabe con certeza qué tan lejos se extienden las ruinas ni cuál es la causa del terremoto, en el corazón de Seúl solo queda en pie un edificio de departamentos. Se llama Hwang Gung Apartments. Con el paso del tiempo, los forasteros comienzan a llegar en un intento de escapar del frío extremo. Pronto, los residentes del edificio no pueden hacer frente al aumento de personas. Sintiendo una amenaza para su supervivencia misma, llevan a cabo una medida especial. Dirección de Tae-hwa Eom.