Estrenos de cine: “Los espíritus de la isla”, favorita del Oscar 2023, llega a las salas

Pádraic (Colin Farrel) camina distraído un buen trecho de la isla hasta la casa de su amigo: es la hora del pub, del encuentro con los parroquianos, de perderse en la cerveza y la conversación. Desde afuera de la ventana de la casa ve a Colm (Brendan Gleeson): el gigante rubio está hundido en sí mismo y no responde. Pádraic decide adelantarse y esperarlo en el bar. Más tarde llega Colm, pero el grandote lo esquiva, no quiere hablarle y se va a tomar su cerveza a otra mesa. Pádraic, estupefacto, sale muñido de unas disculpas provisorias: cree haber ofendido a Colm sin darse cuenta, tal vez borracho, pero la realidad le asesta un golpe inesperado cuando el gigante le explica que simplemente ya no le cae bien, que no quiere ser su amigo ni tener que escucharlo, y que de ahora en más lo deje en paz.

De tan trivial, la premisa de “Los espíritus de la isla” (“The Banshees of Inisherin”) resulta, en cambio, fantástica. La contundencia con la que un hombre decide cortar amarras con su amigo, de buenas a primeras y sin una causa aparente, introduce un misterio que enrarece toda la película. Y “Los espíritus de la isla”, contendiente segura para los próximos Oscar con 9 nominaciones, es una película extraña, pequeña e inasible, un animalito tan frágil como furtivo que solo parece poder vivir en un ecosistema estético radicalmente diferente al del cine de nuestro tiempo.

Farrel, Gleeson y el director Martin McDonagh ya habían trabajado juntos en “Escondidos en Brujas” (2008). La película narraba el exilio de unos asesinos a sueldo que, tras un atentado, debían retirarse a esa ciudad y pasar desapercibidos hasta recibir órdenes de su jefe. La consigna, moderna, invierte la narración clásica: a la acción le siguen la espera y la morosidad de los días. En las tensiones y el cariño subterráneos que mantienen los dos hitmans estaba ya larvada la economía narrativa de “La isla de los espíritus”. Después de esa comedia discreta sobre el fracaso y el absurdo, McDonagh cambió de rumbo y escala con “Tres avisos por un crimen” (2017), una película de venganza sombría plagada de diálogos solemnes sobre el poder y la justicia. Recién en 2022, en una islita irlandesa ficticia, el director reencuentra el pulso íntimo y alucinado que latía secretamente en “Escondidos en Brujas”.

La posibilidad de una isla Inisherin no existe. O, en todo caso, es un ensamble de restos históricos. La historia transcurre en 1923, cuando se aproxima el fin de la Guerra Civil Irlandesa. Pádraic, Colm y los otros habitantes apenas escuchan cañonazos o ven destellos a lo lejos: alejados de las turbulencias del presente, pueden dedicarse tranquilamente a sus oficios, chismes y entuertos diarios. McDonagh necesita irse a una isla distante a comienzos del siglo pasado para narrar un cuento salido del cauce del tiempo y de las agendas del momento (un gesto de preservación similar es condición de posibilidad de “La isla de Bergman”, de Mia Hansen-Løve).

Todo se enrarece a una velocidad extraordinaria y el conflicto crece sin remedio mientras Siobhán (la hermana del Pádraic) permanece atónita y una vieja medio bruja (una banshee) se pasea anunciando calamidades futuras. McDonagh consigue el raro prodigio de filmar la respiración de los lugares (el pub, las casas, la costa) y de hacer de sus personajes arquetipos despojados de psicología. En Pádraic y Colm sobreviven gestos y cavilaciones primordiales que el cine ya no parece saber cómo filmar.

