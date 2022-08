Estrenos de cine: Adrián Suar debuta como director, un perro samurái para los niños y la amenaza de un león

Los estrenos de hoy jueves son encabezados por un acontecimiento del cine nacional: Adrián Suar, de larga trayectoria como actor y productor de películas, ahora se prueba a sí mismo como director de una.

Nos referimos a “30 noches con mi ex”, una comedia romántica que continúa el estilo de otras protagonizadas por él, como “El fútbol o yo” y “Corazón loco”; éstas, sin embargo, dirigidas por su colaborador habitual, Marcos Carnevale.

En la nueva película asume el desafío de llevar adelante una comedia que tiene como protagonista a una paciente con una enfermedad mental, interpretada por Pilar Gamboa, excelentísima actriz del off porteño, integrante el cuarteto Piel de Lava, que ahora da su paso crucial al mainstream con su primer gran protagónico (antes, tuvo una larga lista de papeles secundarios en películas y tiras televisivas).

“Hace rato que estoy pensando en dirigir y sentí que esta era la historia ideal para arrancar”, contó Suar a Télam. “30 noches con mi ex”, escrita por Pablo Solarz y producida por Patagonik, está centrada en El Turbo (Suar), dueño de una financiera sin tiempo para otra cosa que los negocios, que debe hacerse cargo de la externación de La Loba (Gamboa), su exesposa que luego de una larga estadía en una clínica psiquiátrica, pasará 30 días con él y la hija que tienen en común (Rocío Hernández) en su casa, antes de afrontar la reinserción plena en la sociedad.

“Ideológicamente no creo en eso que algunos temas no se pueden abordar en la comedia”, aclara el flamante director, que con inusitada humildad confiesa, “no siento que el cine que hago yo quede en la memoria de por vida, para mí ya es la gloria que la gente salga del cine y charle sobre la película”.

“Tomamos la decisión de contar una película que atraviesa el tema de la salud mental, con una mujer que padece esto pero que está saliendo, con una patología que entre otras cosas tiene problemas esquizo afectivos y la hipersexualidad, con el desafío de tratar de hacer una película que no sea oscura. Porque está el humor, la licencia de la comedia, aunque después, a medida que la película avanza, está la enfermedad y toda la problemática que teníamos pendiente entre el personaje de Pilar y el mío”, adelantó sobre la trama, que rezuma algunos puntos polémicos.

Más estrenos

”El perro Samurái”. Una comedia animada llena de acción para toda la familia inspirada en el clásico atemporal de Mel Brooks, “Blazing Saddles”. Hank, un adorable perro con la cabeza llena de sueños de convertirse en samurái, parte en busca de su destino. Dirección de Mark Koetsier, Rob Minkoff y Chris Bailey y voces originales de Samuel L. Jackson, Michelle Yeoh, Ricky Gervais, Michael Cera, Mel Brooks y Djimon Hounsou.

“Bestia” (“Beast”). Un padre y sus dos hijas adolescentes se encuentran a sí mismos siendo cazados por un enorme león que parece querer probar que él es el mayor depredador de la sabana. Dirección de Baltasar Kormákur y actuaciones de Idris Elba, Sharlto Copley. Iyana Halley y Leah Jeffries.